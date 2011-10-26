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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

سردار علیزاده خبر داد:

پایین بودن جرایم مهم در لرستان/ 52 باند مواد مخدر منهدم شد

پایین بودن جرایم مهم در لرستان/ 52 باند مواد مخدر منهدم شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی لرستان از پایین بودن جرایم مهم در این استان خبر داد و گفت: در مدت هفت ماهه نخست سال جاری هیچ گونه راهزنی و گروگانگیری در استان صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت های پلیس استان در طول هفت ماهه سال جاری و نقش نظم و امنیت در جامعه و راهکار های برقراری آن پرداخت.

وی با اشاره به نقش امنیت در رشد و توسعه استان افزود: امنیت یک تولید اجتماعی است و مثل هوا همه جا جاری و ساری است و مکمل آن نظم است که اگر نظم و امنیت با هم باشند، دغدغه های ما و مردم برطرف می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بعضی اوقات موارد ناامنی و شرارت همچون مواد مخدر، سلاح و ... از مرزها عبور می کند و به درون کشور می رسد و به روان اجتماعی خدشه وارد می کند که این امر یکی از برنامه های دشمنان به دلیل نقش آن در گسترش سایر جرایم است.

وی شناسایی مولفه های نا امنی و همکاری مردم و دستگاهها را در راستای برقراری و توسعه امنیت پایدار در استان که زیر ساخت رشد و توسعه همه جانبه است مهم برشمرد.

سردار کاظم علیزاده با بیان اینکه برابر ارزیابی شورای امنیت کشور، استان لرستان در رتبه های خوب امنیتی قرار دارد، افزود: نیروی انتظامی جزیی از مردم و نظام است که تلاش آنها به خاطر جلب رضایت مردم و برقراری آرامش خاطر آنان است.

وی نمره استان در امنیت را مثبت و قابل قبول دانست و گفت: سرقت های مهم استان قابل کنترل و انگشت شمار است ولی بعضی جرائم خرد مثل وقوع کیف قاپی موجب دغدغه و نگرانی در بین مردم است که به نوعی باعث احساس ناامنی می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان در ادامه به پایین بودن جرائم مهم، سرقت بانک ها و طلافروشی ها، ترورها و جرایم سازماندهی شده در استان اشاره کرد و گفت: در مدت هفت ماهه امسال هیچگونه راهزنی و گروگانگیری در استان صورت نگرفته است که این امر با همکاری سایر دستگاههای امنیتی و مردم میسر شده است.

وی با اشاره به انهدام 52 باند مواد مخدر و طرح های مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ در استان، گفت: از این باندها بالغ بر 50 قبضه سلاح نیز کشف و ضبط شده است.

سردار علیزاده همچنین با بیان اینکه استان لرستان بارانداز مواد مخدر نیست ولی محل گذر به سایر استانهاست گفت: در مدت زمان یاد شده با همکاری سایر دستگاهها و دستگاه قضایی و امنیتی در استان حدود یک تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 1444601

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