پایین بودن جرایم مهم در لرستان/ 52 باند مواد مخدر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت های پلیس استان در طول هفت ماهه سال جاری و نقش نظم و امنیت در جامعه و راهکار های برقراری آن پرداخت.

وی با اشاره به نقش امنیت در رشد و توسعه استان افزود: امنیت یک تولید اجتماعی است و مثل هوا همه جا جاری و ساری است و مکمل آن نظم است که اگر نظم و امنیت با هم باشند، دغدغه های ما و مردم برطرف می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بعضی اوقات موارد ناامنی و شرارت همچون مواد مخدر، سلاح و ... از مرزها عبور می کند و به درون کشور می رسد و به روان اجتماعی خدشه وارد می کند که این امر یکی از برنامه های دشمنان به دلیل نقش آن در گسترش سایر جرایم است.

وی شناسایی مولفه های نا امنی و همکاری مردم و دستگاهها را در راستای برقراری و توسعه امنیت پایدار در استان که زیر ساخت رشد و توسعه همه جانبه است مهم برشمرد.

سردار کاظم علیزاده با بیان اینکه برابر ارزیابی شورای امنیت کشور، استان لرستان در رتبه های خوب امنیتی قرار دارد، افزود: نیروی انتظامی جزیی از مردم و نظام است که تلاش آنها به خاطر جلب رضایت مردم و برقراری آرامش خاطر آنان است.

وی نمره استان در امنیت را مثبت و قابل قبول دانست و گفت: سرقت های مهم استان قابل کنترل و انگشت شمار است ولی بعضی جرائم خرد مثل وقوع کیف قاپی موجب دغدغه و نگرانی در بین مردم است که به نوعی باعث احساس ناامنی می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان در ادامه به پایین بودن جرائم مهم، سرقت بانک ها و طلافروشی ها، ترورها و جرایم سازماندهی شده در استان اشاره کرد و گفت: در مدت هفت ماهه امسال هیچگونه راهزنی و گروگانگیری در استان صورت نگرفته است که این امر با همکاری سایر دستگاههای امنیتی و مردم میسر شده است.

وی با اشاره به انهدام 52 باند مواد مخدر و طرح های مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ در استان، گفت: از این باندها بالغ بر 50 قبضه سلاح نیز کشف و ضبط شده است.

سردار علیزاده همچنین با بیان اینکه استان لرستان بارانداز مواد مخدر نیست ولی محل گذر به سایر استانهاست گفت: در مدت زمان یاد شده با همکاری سایر دستگاهها و دستگاه قضایی و امنیتی در استان حدود یک تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.