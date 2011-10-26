همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه 150 مدیر و معاون ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همایشی دو روزه گرد هم آمدند تا برنامه های سال آینده این سازمان را تدوین کنند.

در این همایش که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است اهداف راهبردی سند مهارت و فناوری برای مدیران تشریح و به آنان ابلاغ می شود.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور در این همایش ضمن اعلام برنامه های سال آینده این سازمان تاکید کرد که عملکرد مدیران استانی و ستادی به جد ارزیابی شده به مقام ارشد وزارتخانه گزارش می شود.

گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از امروز شروع و تا عصر پنج شنبه به مدت دو روز در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج ادامه دارد.