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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کرج آغاز شد

همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: ابلاغ سیاستهای یک ساله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با گردهمایی مدیران کل ستادی و اجرایی این سازمان در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه 150 مدیر و معاون ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همایشی دو روزه گرد هم آمدند تا برنامه های سال آینده این سازمان را تدوین کنند.

در این همایش که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است اهداف راهبردی سند مهارت و فناوری برای مدیران تشریح و به آنان ابلاغ می شود.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور در این همایش ضمن اعلام برنامه های سال آینده این سازمان تاکید کرد که عملکرد مدیران استانی و ستادی به جد ارزیابی شده به مقام ارشد وزارتخانه گزارش می شود. 

گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از امروز شروع و تا عصر پنج شنبه به مدت دو روز در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج ادامه دارد.

کد مطلب 1444602

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