مردم باخرز 13 آبان انزجار خود از استکبار جهانی را به نمایش می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمشیدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: پاسداشت این روز حفظ وحدت، پایبندی به آرمان های انقلاب و تعمیق باور آحاد جامعه به مبارزه با زورگویان را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به سابقه مبارزات مردم ایران، انقلاب اسلامی را اوج بیداری و آزادی خواهی ملت دانست و افزود: این نهضت با شور و بصیرت مردم همچنان استمرار دارد.

فرماندار باخرز حفظ و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی را تنها با حفظ وحدت کلمه و دوری از هرگونه تفرقه میسر دانست و افزود: بایستی با استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات شهرستان زمینه برپایی راهپیمایی باشکوه 13 آبان را فراهم کنیم.

جمشیدی وظیفه نیروی انتظامی شهرستان در حفظ نظم و برقراری امنیت راهپیمایی را حساس دانست و از آموزش و پرورش شهرستان نیز خواست تدابیر لازم برای حضور به موقع و منسجم دانش آموزان در راهپیمایی را فراهم آورد.

وی الزام شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای استقرار دو دستگاه آمبولانس در مسیر راهپیمایی و تکلیف هلال احمر برای نصب 2 تخته چادر امدادی در مسیر مذکور را از دیگر مصوبات جلسه عنوان کرد.

جمشیدی از بخشداران خواست تا هرچه سریعتر نسبت به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه های ذی ربط شان برای برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی اقدام کنند.

گفتنی است، راهپیمایی مردم شهرستان باخرز همزمان با سراسر کشور ساعت 9صبح و در شهر باخرز در مسیر میدان امام خمینی(ره) تا مصلی امام علی(ع) برگزار خواهد شد.