جلال هاشمی در حاشیه بازدید از ستاد هفتمین سرشماری نفوس و مسکن سال 90 این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: 590 نفر کار سرشماری را از روز دوم آبان ماه در نیشابور به عنوان

وی اظهار داشت: سه مرحله آموزش برای آمارگیران برگزار شده است که در نتیجه آن 370 نفر زن و 220 نفر مرد داوطلب آموزش دیدند.

وی تصریح کرد: از این تعداد علاوه بر کادر اداری ستاد، 356 نفر مامور آمارگیر، 94 نفر کارشناس گروه، 89 نفر بازبین و 24 نفر کارشناس در غالب ستاد شهرستان فعالیت می‌کنند.

رئیس ستاد اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نیشابور گفت: آمار، تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم مورد نیاز کشور در غالب یک سند چشم انداز و توسعه مبنایی است.

فرماندار نیشابور از همشهریان خود درخواست کرد تا با ارائه مدارک لازم و پاسخگویی صحیح به سؤالات آمارگیران با آنان همکاری کنند.