85 درصد حوادث ترافیکی ناشی از ناآگاهی رانندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مهماندار ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی راهداری زمستانی در تبریز اظهار داشت: اگر رانندگان نسبت به شرایط جاده و علائم راهنمایی آگاهی داشته باشند احتمال بروز حادثه کمتر خواهد شد.

وی بر ضرورت استفاده از کلاه و کمربند ایمنی تاکید کرد و افزود: براساس اعلام پزشکی قانونی بیش از 78 درصد تلفات جاده ای ناشی از ضربه به سر و ضربات متعدد شکستگی است که در نتیجه عدم ستفاده از کلاه و کمربند ایمنی اتفاق افتاده است.

مهماندار تاکید کرد: رانندگان در جاده ها با دیدن ماموران پلیس راه و راهدارها علاوه بر احساس امنیت بیشتر در سفر، توجه و دقت بیشتری نیز به علائم و قوانین خواهند داشت.

وی با اشاره به کاهش 13 درصدی تصادفات جاده ای در شش ماه نخست سالجاری گفت: تاثیر کار و تلاش راهداریها در این امر بیش از پلیس بوده است.

رئیس پلیس راه های کشور با بیان اینکه نزدیک به 13 میلیون خودرو در سطح کشور در حال تردد هستند، اظهار داشت: کنترل این تعداد خودرو بسیار مشکل است، اما برای اجرای کارهای کوتاه مدت در حوزه راهداری می توان در کنترل بروز تخلفات و تامین امنیت جانی رانندگان تاثیر گذار بود.