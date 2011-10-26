ملت ایران به دنبال بیداری و استقلال تمامی ملتها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مردم قاینات گفت: قائنات دیار علم، ادب، عرفان و پرورش مردان و زنان مومن و شجاع است.

وی با تاکید بر اینکه بندگی خدا بالاترین رتبه انسانی است، افزود: بالاترین کمال انسان عبودیت مطلق است.

دکتر احمدی نژاد عنوان کرد: مسیر کمال انسان از مسیر بندگی می گذرد و همه ارزش های الهی و انسانی در سایه بندگی و عبودیت خدا حاصل می شود.

وی تاکید کرد: یکی از شروط الگو شدن را عمل خیر و ایمان به خدا دانست و گفت: اساس آفرینش انسان بر عمل صالح و خیر است.

وی افزود: خداوند ما را برای شرارت و زیاده خواهی و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران خلق نکرده است.

رئیس جمهور عنوان کرد: همه کسانی که با نیت الهی کار می کنند هم خود و هم جامعه را از عمل خیر خود بهره مند می کنند.

وی بیان داشت: مردم قاین مومن، متعهد، با اخلاق، باصفا و اهل عمل خیر هستند.

وی الگوی تمامی انسان های صالح را پیامبر(ص) دانست و گفت: اگر پیامبر (ص) الگوی ما باشد ما نیز الگوی دیگران خواهیم بود.

احمدی نژاد تصریح کرد: ملت ایران به تبعیت از پیامبر(ص) تصمیم دارد در بندگی خدا، اخلاق، عزت خواهی و دفاع از حق، مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان الگو باشد.

وی گفت: همه مشکلات بشری به خاطرغفلت از این موازین است زیرا به جای بندگی خدا، بندگی شیطان و ضدیت با جامعه بشری را انتخاب کرده اند.

وی بیان کرد: امروز ملت ایران در یک طرف و خودخواهان در نقطه مقابل کشور ما ایستاده اند و کشورهایی مانند آمریکا می خواهند همه اسیر و فرمانبر آنها باشن داما بالعکس ملت ایران، ملت ها را به استقلال، بیداری، هوشیاری، تلاش و آبادانی دعوت می کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران به دنبال عدالت است، افزود: مردم ایران می خواهند همه ملت ها طعم عدالت را بچشند.

وی گفت: ما می خواهیم به استکبار بگوییم ملت ایران شما را به عبودیت خدا دعوت می کند و این به نفع شماست که اگر وارد این راه نشوید به صورت متحد و یکپارچه جلوی شما ایستاده و تا آخر خواهد ایستاد.

وی افزود: امروز ملت ایران با هوشمندی تمام در برابر قدرت های بزرگ استکبار ایستاده است و در حرکت خود هرگز قدمی عقب نشینی نخواهد کرد.

احمدی نژاد مهمترین ماموریت دولت را ساختن ایران دانست و گفت: اگر ملتی بالاترین فرهنگ و اعتقادات راداشته باشد اما به لحاظ اقتصاد، عمران و آبادانی پیشرفت نکند نمی تواند در جهان نمونه باشد.

وی عنوان کرد: باید پیشرفت ها را در بالاترین سطح برای کشور برآورده کنیم که دشمنان با ساختن ایران مخالف هستند و آنقدر مصمم هستند که دانشمندان هسته ای ما را ترور می کنند و دولت ایران را تروریست می خوانند اما ملت ایران از ملت هایی است که ظرفیت حرکت در خط مقدم ملت ها به سمت عزت و آزادی را دارد.

رئیس دولت دهم در ادامه با اشاره به مصوبات سفرهای قبلی برای شهرستان قائنات گفت: 283 پروژه مصوب شده که 154 پروژه محقق، 102 در دست اقدام و 27 پروژه اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: موانع پروژه‌های اجرایی نشده در جلسه هیئت دولت بررسی می شود.