همایش اسلام و مسیحیت ارتدوکس در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که از ظهر چهارشنبه در سالن شهید عارف حسینی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) جامعه المصطفی العالمیه آغاز به کار کرد پس از قرائت آیاتی از قرآن و فرازهایی از انجیل و اجرای سرود ملی دو کشور حجت الاسلام عزالدین رضا نژاد دبیر علمی این همایش سخنرانی کرد.



سخنرانی مجید صابر، سفیر ایران در گرجستان و همتای گرجی وی در ایران برنامه های بعدی این همایش بودند.



صابر در سخنانی با اشاره به زمینه های همکاری فراوان میان دو کشور به لغو روادید میان ایران و گرجستان از سال قبل اشاره و تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا پروازهای ایران به گرجستان که قبل از آن بسیار اندک بود به چهار پرواز مستقیم در هفته افزایش یابد.



در ادامه این همایش حجت الاسلام کلانفریبای، نماینده جامعه المصطفی در گرجستان در سخنانی به بررسی جریان های افراط گرایی در اسلام و مسیحیت پرداخت و بر لزوم کنترل این جریانات در دو گستره فکری و فرهنگی اسلام و مسیحیت تاکید کرد.



کلانفریبای فعالیت گروههای افراطی در اسلام و مسیحیت را زمینه ساز بروز جنگ میان مسلمانان مسیحیان دانست و تاکیدکرد: اندیشمندان و متفکران مسلمان و مسیحی باید با این گروه ها مقابله کنند.



در ادامه حجت الاسلام علیرضا اعرافی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی به بررسی زمینه های گفتگو و تبادل فکری میان اسلام و مسیحیت پرداخت.



ارایه مقالات "دین و سیاست و تعامل یا تعارض" توسط یکی از مسئولان دانشگاه پاتریکی آندریای مقدس، "گونه شناسی منجی موعود در مسیحیت" توسط حجت الاسلام مهراب صادق نیا و "بررسی ویژگیهای عصر ظهور در ادیان الهی و مسئله ظهور منجی در ادیان اسلام و مسیحی" توسط کشیش کلیسای سامیبای تفلیس از دیگر برنامه های پیش از ظهر این همایش بود.



این همایش در نوبت عصر نیز با ارایه سخنرانی و مقاله توسط کشیش کلیسای ارتدکس گرجستان، دو تن از استادان دانشگاه‌های این کشور و تنی چند از محققان و اعضای هیئت علمی حوزه و دانشگاههای ایران ادامه خواهد یافت.



این همایش از سوی جامعه المصطفی العالمیه و با همکاری نمایندگی این نهاد حوزوی در گرجستان همچنین برخی از کلیساها و دانشگاههای این کشور به مدت یک روز در قم در حال برگزاری است.



دوره بعدی این همایش نیز در گرجستان برگزار می شود.

