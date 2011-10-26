مجلس نتوانست با احمدی نژاد کشتی بگیرد / جوانفکر به دادگاه انقلاب نرفت

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز چهارشنبه 4 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

رئیس جمهور فقط رئیس الوزراء است و رئیس حکومت ولی فقیه است

محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از ابتدا استفاده از واژه رئیس جمهور در ساختار سیاسی نظام ما اشتباه بوده است ، به سایت خبری فردا گفت : در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزراء است و رئیس حکومت ولی فقیه است . وی در ادامه افزود : رییس جمهور چون آرای عمومی مردم را پشتیبان خود می‌داند به همه قوای کشور و همه شخصیت‌های کشور تنه می‌زند و در برخی موارد از قانون تمکین نمی‌کند.

پای مدیر عامل بانک مسکن هم به اختلاس باز شد

سایت خبری زندگی نوشت : مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن هم اکنون در رابطه با تخلف سه هزار میلیارد تومانی از سوی مقام‌های قضایی بازجویی و در مظان اتهام قرار دارد تا جایی که وی از بانک کنار گذاشته شده و بزودی قرار است جانشینی برای او تعیین شود. براساس برخی اسناد منتشر شده درتمام مدت زمان وقوع اختلاس‌هایی که در بانک صادرات منسوب به امیر منصور آریا صورت پذیرفته، وی عضو کمیته عالی اعتبارت بانک صادرات بوده است.

مجلس نتوانست با احمدی نژاد کشتی بگیرد

علی اکبر اولیاء نماینده مجلس شورای اسلامی و در گفتگو با سایت خبری اعتدال ، با اشاره به شکایت نمایندگان از رییس جمهور گفت: بحث شکایت ما از رییس جمهور به هیچ وجه بحثی سیاسی نیست ، مجلس نتوانست با آقای احمدی نژاد کشتی بگیرد و حتی سوال از رییس جمهور هم که عملا با چالش های به وجود آمده متوقف شد ، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند از مکانیزم های آیین نامه اقدام کرده و شکایت از دولت را مطرح کردند.

ارثیه پدری امام خمینی (ره)صرف چه اموری شد؟

آیت الله حیدر جلالی خمینی از یاران و نزدیکان امام است که این روزها ریاست حوزۀ علمیۀ شرق تهران را هم بر عهده دارد ، وی در مورد سرنوشت ارثیه پدری امام خمینی (ره) به سیاست نامه گفت: این اواخر، امام مرا خواستند که به جماران بروم؛ در آنجا فرمودند می خواهم شما را وکیل خودم کنم تا ارثیۀ پدری ام را در خمین میان نیازمندان تقسیم کنید. من بررسی کردم که ببینم ارثیۀ پدری امام چه مقدار است؟ پدر حضرت امام حاج آقا مصطفی بود که حضرت امام اسم فرزندشان را هم به یاد ایشان مصطفی گذاشته بودند. در تحقیقاتی که من داشتم، حدود ۴۵۰۰ متر زمین در خمین ارث امام بود که در متراژ ۱۵۰-۱۰۰ متری بین خانواده­های شهدا و مفقودان و جانبازان تقسیم کردم و هم اکنون هم این نامه که خطاب به من نوشته شده است در اتاقی که حضرت امام به دنیا آمده اند نصب شده است.

احضار 50 نفر دیگر از عوامل تهیه فیلم برای بی بی سی فارسی در ایران

به گزارش باشگاه خبرنگاران، یک منبع مطلع در گفتگو با نور نیوز از احضار حدود 50 نفر در تهران و برخی شهرستانها با نظر مقام قضایی خبر داد. این افراد فیلم هایی با سفارش بی بی سی فارسی تهیه کرده بودند. وی گفت: بی بی سی فارسی مبالغی را نیز به همین علت به این افراد پرداخت کرده است.

بروجردی:تمام مقدمات طرح قطع رابطه با انگلیس طی شده است

علاء‌الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مردم ما از سیاستهای انگلیس متنفرند، گفت: کمیسیون تمام اقدامات لازم را برای تصویب طرح قطع رابطه با انگلیس انجام داده و این طرح مسیر خود را طی کرده است ، ولی هنوز به خروجی نهایی که طرح در صحن علنی مجلس است نرسیده است.

انتقاد از طرح دوچرخه‌سواری ‌بانوان

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر نماینده مردم اصفهان و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با انتقاد از اظهارات اخیر محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت و حمل ونقل سوخت کشور مبنی بر طراحی دوچرخه برای بانوان، اظهار داشت: موضوع حمل و نقل و ترافیک در تهران با طراحی دوچرخه برای بانوان حل نمی‌شود.وی طرح این موضوع را مشکوک دانست و تاکید کرد: از رویانیان خواهش می‌کنیم از این خدمت به خانم‌ها چشم‌پوشی کنند و چالش فرهنگی جدید اضافه نکند.

جوانفکر به دادگاه انقلاب نرفت

خبرگزاری ایسنا نوشت : علی‌اکبر جوانفکر که با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده بود در این جلسه حضور نیافت. جوانفکر که متهم است در روزنامه‌ی‌ تحت سرپرستی‌اش به آیت‌الله آملی‌لاریجانی و آیت‌الله مصباح یزدی توهین شده است باید ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 3 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب حاضر می‌شد که ظاهرا به دلیل اعتراض به تشکیل دادگاه بدون هیات منصفه از حضور در این جلسه خودداری کرده است.