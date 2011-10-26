تیم والیبال شهرداری تبریز حریف خود را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری تبریز که پس از برد هفته قبل خود مقابل تیم میزان مشهد با روحیه خوبی وارد میدان شده بود، در یک دیدار خانگی به مصاف تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب رفت و این تیم قدرتمند را در سه ست پیاپی شکست داد.

تیم والیبال شهرداری تبریز در این دیدار تیم مناطق نفت خیز جنوب را در ست نخست با نتیجه 25 بر 20، در ست دوم با نتیجه 25 بر 21 و در ست سوم با نتیجه 25 بر 11 مغلوب و امتیاز کامل این مصاف حساس را از آن خود کرد.

تیم والیبال شهرداری تبریز در چارچوب رقابت های هفته دوم باشگاه های لیگ برتر نیز میزبانش تیم میزان مشهد را سه بر یک شکست داده بود.