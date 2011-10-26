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۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

با حضور معاون اول رئیس جمهور/

پست 400 کیلو ولت بیرجند به بهره برداری رسید

پست 400 کیلو ولت بیرجند به بهره برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: پست 400 کیلو ولت شهرستان بیرجند با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پست 400کیلو ولت شهرستان بیرجند اظهار کرد: امروز وزارت نیرو افتخار جمهوری اسلامی است و تمامی موجودیت آن مورد مباهات است.

وی با بیان اینکه امروز وزارت نیرو در بین 200 کشور جهان در صنعت برق رتبه 15 را دارد و در منطقه رقیبی ندارد، اظهار داشت: این رتبه در چنین شرایطی بسیار رتبه برجسته ای است که از افتخارات این کشور است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در 30 سال تحریم به این شایستگی رسید اگر تحریم نبود اکنون رتبه نخست در بین 200 کشور جهان را داشتیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: امروز وزارت نیرو با تنگناهای فراوان توانسته در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه 15 را کسب کند.

رحیمی وضعیت مطلوب استان خراسان در زمینه صنعت برق را قابل تقدیر دانست و افزود: باید از طریق وزارت نیرو و یا امضای رئیس جمهور از زحمات برق منطقه ای قدردانی شود.

کد مطلب 1444623

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