پست 400 کیلو ولت بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پست 400کیلو ولت شهرستان بیرجند اظهار کرد: امروز وزارت نیرو افتخار جمهوری اسلامی است و تمامی موجودیت آن مورد مباهات است.

وی با بیان اینکه امروز وزارت نیرو در بین 200 کشور جهان در صنعت برق رتبه 15 را دارد و در منطقه رقیبی ندارد، اظهار داشت: این رتبه در چنین شرایطی بسیار رتبه برجسته ای است که از افتخارات این کشور است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در 30 سال تحریم به این شایستگی رسید اگر تحریم نبود اکنون رتبه نخست در بین 200 کشور جهان را داشتیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: امروز وزارت نیرو با تنگناهای فراوان توانسته در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه 15 را کسب کند.

رحیمی وضعیت مطلوب استان خراسان در زمینه صنعت برق را قابل تقدیر دانست و افزود: باید از طریق وزارت نیرو و یا امضای رئیس جمهور از زحمات برق منطقه ای قدردانی شود.