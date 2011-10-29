گربه سیاه بیدار است/ جای خالی نمایندگان فوتبال خراسان در لیگ ‌برتر

به گزارش خبرنگار مهر، ابومسلمی ها طی هفته های اخیر نتوانسته بودند نتایج مطلوبی را در لیگ دسته یک بدست آورند اما در جام حذفی و طی دیداری پرگل و جنجالی توانستند ملوان بندرانزلی را شکست دهند.

هرچند پورغلامی، سرمربی تیم میهمان معتقد بود ابومسلم به کمک توپ جمع کن های آموزش دیده! سعی در وقت تلف کردن داشته است، البته همین اظهارات سرمربی انزلی چی ها سبب درگیری لفظی او با کاظم غیاثیان شد.

سرمربی ابومسلم در واکنش به گفته های پورغلامی تأکید کرد که به هیچ وجه قصد تلف کردن وقت را نداشته است و حاضر نیست به خاطر فوتبال، شرافت و شخصیتش را زیر سوال ببرد، البته این جنگ لفظی تا آنجا ادامه داشت که هر دو مربی تصمیم گرفتند با ابراز تأسف نسبت به یکدیگر به این ماجرا پایان دهند.

با این وجود ابومسلم که تا همین چند سال پیش بدلیل پیروزی های تحسین برانگیزش در مصاف با بزرگان فوتبال ایران لقب گربه سیاه را گرفته بود، با انجام یک بازی منسجم و حساب شده مقابل ملوان نشان داد که هنوز هم می تواند شایستگی های گذشته خود را به نمایش بگذارد، البته تحقق این امر بستگی به درخشش ابومسلمی ها در ادامه مسابقات جام حذفی دارد و این تیم باید در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در مقابل شاهین بوشهر قرار بگیرد.

تیمی که در روزهای اخیر با تغییر و تحولات در کادر فنی به وضعیت مطلوبی دست پیدا کرده است.

بخت سپید «سیاه‌جامگان»

سیاه جامگان ابومسلم پیشرو خراسان. این نام کامل تیمی دسته دومی است که عصر سه شنبه توانست سایپای لیگ برتری را در کرج با یک گل مغلوب خود کند و شگفتی ساز این مرحله از جام حذفی لقب بگیرد.

این تیم که با هدایت خداداد و آرمین رهبر انجام یک بازی کاملا تدافعی و استفاده از ضربات ایستگاهی را در دستور کار قرار داده بود، سرانجام با بهره گیری از همین تاکتیک و توسط محمد سهیمی توانست به نتیجه ایده آلی دست یابد، البته این بازی هم حاشیه های خاص خود را داشت و از جمله آن می توان به چند مورد درگیری لفظی بین بازیکنان دو تیم و نیز اعتراض بازیکنان سایپا نسبت به داوری مسابقه اشاره کرد که همین موضوع هم در لحظات پایانی این دیدار باعث اخراج مجید ایوبی مدافع تیم میزبان شد.

این تیم نوپای مشهدی مرحله بعد در شرایطی باید میزبان شهرداری یاسوج باشد که همانند ابومسلم تاکنون نتایج ضعیف و دور از انتظاری را در لیگ دسته دو کشور بدست آورده است و صعود این تیم به لیگ دسته یک در پرده ای از ابهام قرار دارد.

قلعه‌نویی مغلوب تفکرات چمنیان در یاسوج هم شاگردان عباس چمنیان، مربی تحصیل کرده و ارزنده فوتبال خراسان طی دیداری نفس گیر توانستند در ضربات پنالتی تیم بزرگ تراکتورسازی تبریز را شکست دهند.

تقابل تفکرات علمی چمنیان و سنت گرایانه امیر قلعه نویی از نکات جالب توجهی بود که در دقایق زیادی از مسابقه مشاهده شد.

حضور چمنیان به عنوان یک مشهدی در رأس کادر فنی شهرداری یاسوج و نیز بهره گیری این تیم از حداقل شش بازیکن خراسانی به نامهای حسین هوشیار، یونس مسعودی، محمد عصار، حمید مروی، میلاد جعفری و حسین آقایی می تواند دلیل دیگری بر حضور افتخارآمیز اهالی و نمایندگان فوتبال خراسان در جام حذفی باشد.

عباس چمنیان و بازیکنانش که علی رغم داشتن مشکلات عدیده مالی، برخلاف ابومسلم و سیاه جامگان تا به امروز نتایج قابل قبولی را در لیگ یک بدست آورده اند در مرحله بعد باید در مشهد به مصاف سیاه جامگانی بروند که چندین بازیکن این تیم نیز سابقه حضور در تیمهای چمنیان را داشته اند.

جای فوتبال خراسان خالی!

با توجه به این نتایج درخشان و ظرفیت های موجود در فوتبال خراسان به نظر می رسد علاقمندان به فوتبال در این استان همچنان باید حسرت عدم حضور نمایندگان‌شان در لیگ برتر را در سر داشته باشند، تا برسد آن روز که فوتبال این استان بازهم به دوران اوج بازگردد و علاقمندان به فوتبال در خراسان دیگر جای تیم های‌شان را در سطح اول فوتبال کشور خالی نبینند.

............................

گزارش: علی رفسنجانی