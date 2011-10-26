منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این همایش که ساعت 3.5 عصر پنجشنبه پنجم آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا ( ص) شهر رشت برگزار می شود "ورونیکا " از آلمان سخنرانی خواهد کرد.

وی اظهارداشت: "ورونیکا" از مسیحیت به دین مقدس اسلام مشرف شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: این سلسله همایش ها به همت موسسه فرهنگی حقیقت سبز و با همکاری این اداره کل و معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.

وی یادآورشد: این سلسله همایش ها که نخستین جلسه آن در پنجشنبه گذشته برگزار شده تا 26 آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت ادامه دارد.