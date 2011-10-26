احداث فروشگاه عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان کمیته امداد در قم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن توانمندسازی و خودکفایی هزار و 110 خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قم که با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، خواستار ساماندهی بحث فروش تولیدات مددجویان شد و افزود: درخواست داریم تا با کمک کمیته امداد مرکز، فروشگاهی جهت عرضه تولیدات خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در قم احداث شود.



وی با اشاره به ویژگی های قم به عنوان یک شهر مذهبی، زیارتی، توریستی و موقعیت خاص آن در مرکز کشور، یادآور شد: اگر چنین فروشگاهی در قم احداث شود این امکان وجود دارد تا تولیدات مددجویان خودکفای دیگر استان ها نیز در این شهر ساماندهی و عرضه شود.



جلالی در ادامه به برگزاری جشن خودکفایی هزار و 110خانواده تحت حمایت کمیته امداد اشاره کرد و بیان داشت: امروز این خانواده‌ها وابستگی مالی به کمیته امداد ندارند اما این نهاد همچنان حمایت های معنوی و در حوزه خدمات اجتماعی را از این خانواده‌ها قطع نمی‌کند چرا که کمک های فکری و هدایت معنوی قطعا بهتر از حمایت های مادی است به دلیل این که این نوع حمایت‌ها می‌توانند آینده بهتری را برای فرد رقم بزنند.



در سفر رهبری به قم 10 مصوبه برای خانواده کمیته امداد به تصویب رسید



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر سال گذشته رهبری به قم برای خانواده کمیته امداد اشاره کرد و ابراز داشت: در این سفر کمیته امداد 10 مصوبه داشت که از جمله آنها احداث 700 واحد مسکونی برای مددجویان در قالب پرداخت وام بلاعوض و تسهیلات در مدت سه سال بود.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم افزود: تامین کمک جهیزیه برای دو هزار و 100 دختر تحت پوشش، گازکشی هزار و 500 باب منزل و تعمیر 350 منزل مددجویان، تهیه اسباب منزل برای هزار و 50 خانواده،کمک هزینه تحصیل 800 دانشجو، ساخت سه پروژه فرهنگی و یک مرکز آموزشی با ظرفیت آموزش 200 نفر از جمله دیگر مصوبات این سفر بود.



وی یادآور شد: برای این مصوبات جمعا 280 میلیارد ریال مصوب شد که 140 میلیارد ریال آن وام بلاعوض و 140 میلیارد ریال تسهیلات بود.

