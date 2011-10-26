ایجاد 8 کارخانه خودروسازی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی عسگری اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعت خودروسازی و قطعه سازی در آذربایجان شرقی طی سال های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی روبرو بوده است، مسئولان مربوطه در راستای پیشبرد هرچه بهتر این مهم اقدامات موثری از جمله ساخت و راه اندازی هشت کارخانه خودروسازی در این استان در دستور کار خود قرار داده اند که سه واحد از این تعداد تا پایان سالجاری و مابقی در سال آینده به بهره برداری می رسند.

عسگری ضمن اشاره به فعالیت هشت کارخانه خودروسازی در استان، افزود: شرکت های خودروساز این استان را عموما بخش خصوصی تشکیل می دهد که از جمله آن ها می توان به شرکت صنایع خودرویی و ریلی آکیادوویچ، شرکت توسعه فناوی های پیشرفته آذرآبادگان، شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان،شرکت ایران خودروی تبریز، شرکت ارس خودرو و شرکت ستاره نیک آریا و در نهایت شرکت رخش خودرو اشاره کرد.

به گفته وی، با توجه به اینکه آذربایجان شرقی به عنوان قطب سوم صنعت خودروسازی کشور مطرح می باشد، مسئولان ذیربط این استان به منظور ارتقا بخشیدن بر صنعت خودروسازی این شهر، اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی گفت: آذربایجان شرقی از پتانسیل مناسبی جهت پیشبرد اهداف خود (توسعه صنعت خودروسازی) بهره مند است، به طوری که این استان هم اکنون از حیث تولید قطعات وابسته خودرو نیز پیشرفتهای چشمگیری کرده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکت های خودروساز این استان و نیز سایر استان های کشور توسط شرکت های قطعه ساز آذربایجان شرقی تامین می گردد، ضمن آنکه تولید کنندگان قطعات خودرو در این استان در صورت وجود شرایط مناسب، قادر خواهند بود محصولات خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.

عسگری همچنین از افتتاح کارخانه خودروسازی آذر شهر سخن گفته و اذعان داشت: این کارخانه خودروسازی با مشارکت شرکت ایران خودروی تبریز و بخش خصوصی و با سرمایه ای به میزان 400 میلیارد تومان و نیز با ظرفیت تولید 200 هزار دستگاه خودروی 206 و 207 در سال، در آبان ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، با راه اندازی این کارخانه هزار و800 زمینه شغلی برای افراد فراهم می شود.