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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

دندانپزشکی در دوران بارداری برای جنین عارضه دارد

دندانپزشکی در دوران بارداری برای جنین عارضه دارد

یک دندانپزشک گفت: ‌زنان از سلامت دندانهای خود قبل از دوران باردرای مطمئن شوند تا دریافت خدمات دندانپزشکی در این دوران منجر به ایجاد عارضه در جنین نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حائریان با اشاره به اینکه سلامت دهان و دندان در دوران بارداری از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: در دوران بارداری خدمات دندان پزشکی به علت ایجاد عوارض‌ بر جنین، مگر در موارد اورژانسی صورت نمی گیرد.

وی افزود: تغییر در نوع تغذیه، رژیم غذایی و اختلال در خوردن عادات غذایی، موجب می شود تا مشکلات دهان و دندان در مادران باردار بیشتر شده و همچنین منجر به بروز بیماریهای لثه‌ و تشدید پوسیدگی دندان در آنها شود.

حائریان اظهار داشت: التهاب لثه‌ حاملگی در ماههای سوم تا هشتم تشدید می‌شود و در ماه نهم فروکش می‌کند.

وی بیماری دیگر لثه در این دوران را ایجاد تومور حاملگی عنوان کرد و گفت: ‌تومور حاملگی، توموریست که بین 2 دندان و در روی لثه ایجاد می‌شود و اغلب خود به خود بهبود می‌یابد ولی در بعضی موارد احتیاج به جراحی و در آوردن آن است.

این دندان پزشک در پایان به زنان باردار توصیه کرد: قبل از دوران بارداری از سلامتی دندانهایشان مطمئن شوند و برای دریافت خدمات دندان پزشکی اقدام کنند همچنین اگر دندانها دارای جرم است، جرم‌ گیری کرده تا مشکلات کمتری برای لثه‌ها ایجاد شود.
 

کد مطلب 1444628

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