دندانپزشکی در دوران بارداری برای جنین عارضه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حائریان با اشاره به اینکه سلامت دهان و دندان در دوران بارداری از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: در دوران بارداری خدمات دندان پزشکی به علت ایجاد عوارض‌ بر جنین، مگر در موارد اورژانسی صورت نمی گیرد.

وی افزود: تغییر در نوع تغذیه، رژیم غذایی و اختلال در خوردن عادات غذایی، موجب می شود تا مشکلات دهان و دندان در مادران باردار بیشتر شده و همچنین منجر به بروز بیماریهای لثه‌ و تشدید پوسیدگی دندان در آنها شود.

حائریان اظهار داشت: التهاب لثه‌ حاملگی در ماههای سوم تا هشتم تشدید می‌شود و در ماه نهم فروکش می‌کند.

وی بیماری دیگر لثه در این دوران را ایجاد تومور حاملگی عنوان کرد و گفت: ‌تومور حاملگی، توموریست که بین 2 دندان و در روی لثه ایجاد می‌شود و اغلب خود به خود بهبود می‌یابد ولی در بعضی موارد احتیاج به جراحی و در آوردن آن است.

این دندان پزشک در پایان به زنان باردار توصیه کرد: قبل از دوران بارداری از سلامتی دندانهایشان مطمئن شوند و برای دریافت خدمات دندان پزشکی اقدام کنند همچنین اگر دندانها دارای جرم است، جرم‌ گیری کرده تا مشکلات کمتری برای لثه‌ها ایجاد شود.

