به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی در این خصوص اظهار داشت: تا پایان شهریورماه سال جاری یک هزار و 650 کارگاه سفال و سرامیک فعال در استان همدان شناسایی شده است.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه این کارگاه‌ها در هشت شهرستان استان همدان قرار گرفته است، اضافه کرد: کارگاه‌های سفال و سرامیک در شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، رزن و فامنین فعال هستند.

وی افزود: فامنین با دو کارگاه و بهار با یک هزار و 152 کارگاه کمترین و بیشترین شاغلان سفال و سرامیک همدان را دارا هستند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه تعداد کارگاه‌های سفال و سرامیک همدان در سال گذشته نسبت به امسال کمتر بوده است، یادآور شد: در سال گذشته تعداد این کارگاه‌ها یک هزار و 561 کارگاه اعلام شده بود.

عباسی یادآور شد: تعداد شاغلان این رشته نیز در سال گذشته پنج هزار و 170 صنعتگر بوده است.

وی عنوان کرد: کبودرآهنگ تنها شهرستان همدان است که هیچ گونه کارگاه سفال و سرامیک در آن وجود ندارد.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ابراز امیدوراری کرد روند رو به رشد ایجاد کارگاه‌های سفال در استان همدان همچون گذشته ادامه یابد.