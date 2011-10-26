توسعه برنامه های اصلاحی در زندانها نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی محمدی در نشست مشترک با مشاور استاندار لرستان در امور بانوان در بند نسوان زندان مرکزی خرم آباد به تشریح برنامه های فرهنگی و اصلاحی در حال اجرا پرداخت.

وی گفت: در زندانهای لرستان علی رغم وجود مشکلات چالش برانگیزی نظیر تراکم بالای زندانیان و پایین بودن اعتبارات اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل زندانهای لرستان افزود: انتظار ما از دیگر مجموعه های تأثیر گذار استان این است که زندانها را در مسیر انجام رسالت خود که همانا حرکت در مسیر انبیاء الهی یعنی اصلاح و تعلیم و تربیت انسانهایی است که مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اند یاری دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار زندانیان کاری سنگین و طاقت فرساست، اظهار داشت: فعالیتهای آموزشی و پرورشی به طور کلی از ماهیت پیچیده ای برخوردار هستند که برای به ثمر نشاندن آنها به کارگیری ابزار و نیز ظرافتها و روشهای خاصی الزامی است.

محمدی تغییر و اصلاح رفتار زندانیان را یکی از خاص ترین و پیچیده ترین شاخه های آموزشی و پرورشی عنوان کرد و بیان داشت: ایجاد تغییرات مورد نظر ما در گروهی که خود دارای شرایط ویژه ای هستند بسیار متفاوت از دیگر آموزشهای عمومی و تخصصی است که در سطح جامعه در حال اجرا و پیگیری هستند.

مدیر کل زندانهای استان لرستان افزود: با وجود همه این شرایط سخت و دشوار و کمبود امکانات و نیروی انسانی مورد نظر زندانهای لرستان با تدابیر ویژه و بهره گیری از ظرفیتهای موجود، گامهای مهمی را در مسیر اصلاح و تربیت زندانیان برداشته است.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور بانوان نیز در این نشست اظهار داشت: علی رغم کاستیهای فراوان اقدامات قابل توجهی در زندانهای استان صورت گرفته که شایسته نقدیر است.

روح انگیز جهان افروز تصریح کرد: برنامه های فرهنگی و اصلاحی که در بند نسوان در حال اجرا است بسیار مفید و اثربخش بوده که برای توسعه این حوزه می بایست اقدامات لازم انجام شود.

بنابر این گزارش در پایان این نشست به پاس خدمات صورت گرفته در زندانهای لرستان لوح یادبودی به مدیرکل زندانهای استان اهداء شد.