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۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

حجت الاسلام مبلغی:

مشکلات اصطلاحات علمی با ورود به فضای مجازی حل می‌شود

مشکلات اصطلاحات علمی با ورود به فضای مجازی حل می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی اصطلاحات را نقطه‌های جاذبه و رونق علم عنوان کرد و گفت: مشکلات اصطلاح با ورود به فضاهای مجازی حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر چهارشنبه در همایش نظام‌های معنایی و تولید دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی که در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: اصطلاحات هر علم حصارگیرنده آن علم هستند و اصلی ترین نقاط جلوه‌های آن علم تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه اصطلاحات عناصر پرنشاط و پر فعالیت علم هستند، گفت: اصطلاحات ابزار مفاهیم میان عالمان علم تلقی می‌شوند و اصطلاحات به مثابه نقطه‌های جاذبه، رونق و نشاط علم تلقی می‌شوند و زبان علمی را خلق می‌کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با اشاره به اینکه چند مشکل همیشگی برای اصطلاحات در طول تاریخ وجود داشته است، اضافه کرد: نخستین مشکل اصطلاحات، اختفا و پنهان ماندن آن در دل علم است، یعنی محروم بودن آن علم از نتایج اساسی اصطلاح، که اگر اختفا و پنهان بودن اصطلاح در طول تاریخ اتفاق نمی‌افتاد، مسیر علم زودتر تغییر پیدا می‌کرد و همچنین زمینه ابداع و اختراع زودتر پدیدار می‌شد.

وی ابراز داشت: دومین مشکل اصطلاح‌ها در طول تاریخ عدم تغذیه است، گاه اصطلاح در متون و کتب‌ها حالت اختفا را از دست می‌دهند اما تغذیه نمی‌شود و مشکل دیگر اصطلاح‌ها توسعه نیافتگی آن است، اگر علم می‌خواهد توسعه یابد باید از طریق توسعه اصطلاح محقق شود.

حجت الاسلام مبلغی اظهار داشت: ورود اصطلاح‌ها به فضای مجازی سبب می شود که تمام مشکلات از جمله اختفا، توسعه نیافتگی آن حل شود.
 

کد مطلب 1444635

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