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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

ضامن:

475 میلیارد تومان در صنعت برق خراسان جنوبی هزینه شد

475 میلیارد تومان در صنعت برق خراسان جنوبی هزینه شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی گفت: در دولتهای نهم و دهم 475 میلیارد تومان در زمینه صنعت برق این استان توسط دولت هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ضامن بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پست 400 کیلو ولت بیرجند با اشاره به اینکه شبکه برق خراسان جنوبی از سه طریق به شبکه سراسری متصل می شود، گفت: اتصال و تأمین برق افغانستان یکی از مزایای برق استان خراسان جنوبی است.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی مشترکین برق خراسان جنوبی را 9 دهم درصد نسبت به نرم کشور اعلام کرد و اظهار داشت: پیک مصرف برق در استان شش دهم درصد است که ظرفیت سازی برق در استان بسیار مهم و بالا است.

ضامن با اشاره به اینکه طی فعالیت دولت نهم و دهم 475 میلیارد تومان در صنعت برق در استان سرمایه گذاری شده، عنوان کرد: حدود 55 میلیارد تومان در بخش توزیع برق هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت برق خراسان جنوبی یادآور شد: تلفات برق در خراسان جنوبی زیر 10 درصد بوده و این مقدار نصف متوسط کشوری است.

ضامن طول شبکه برق در استان به ازای هر مشترک را 55 متر ذکر کرد و گفت: 93 درصد از چاه های استان برق دار بوده و تنها هشت روستا در استان از نعمت برق برخوردار نیستند.

کد مطلب 1444636

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