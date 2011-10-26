روستاها از نظر کیفیت زندگی همطراز شهرها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی از توجه و اختصاص اعتبارات ویژه از سوی دولت در برنامه پنجم به توسعه روستاها درکشور سخن گفته و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه ریزی های زیادی برای توسعه و پیشرفت روستاها در کشور صورت گرفته است و طی برنامه پنجم توسعه، دولت اعتبارات ویژه ای را برای توسعه روستاها در نظر گرفته است.



برقی توسعه زیرساختهای کشاورزی، افزایش راندمان تولید و بالابردن کیفیت محصولات تولیدی را از جمله برنامه های دولت در این راستا اعلام کرد و تصریح کرد: مسئولان جهاد کشاورزی باید در این راستا قدمهای لازم را بردارند.



وی همچنین از تقویت دهیاری ها در کشور خبر داد و افزود: از 27 روستای شهرستان، هم اکنون در 25 روستا دهیاری تأسیس شده و امسال افزون بر سه میلیارد ریال اعتبار برای دهیاران این شهرستان تخصیص یافته است.



به گفته فرماندار بناب، برنامه ریزی هایی که در برنامه پنجم شده، در آن روستاهای کشور از وضع و شرایط مناسب و مطلوبی برخوردار خواهند شد.



برقی با تاکید بر بیمه کردن محصولات کشاورزی توسط روستاییان، یادآور شد: عدم توجه روستاییان به بیمه عشایر روستایی و همچنین کمبود آب بزرگترین مشکل روستاییان است.

