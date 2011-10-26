300 مدرسه تخصصی قرآن در همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تجری ظهر چهارشنبه در بازدید از مدارس قرآنی شهرستان ملایر اظهار داشت: در سال گذشته 20 مدرسه تخصصی قرآن در شهرستان ملایر فعال بود که تعداد این مدارس در سال جاری به 32 مدرسه افزایش یافته است.

تجری با تأکید بر آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن در مدارس تخصصی قرآن، گفت‌: باید برای برگزاری مسابقات قرآنی، برنامه درسهایی از قرآن، فجر قرآن، محافل انس با قران، اعیاد و مراسم و هیئتهای مذهبی دانش آموزی برنامه ریزی جدی داشت.

رئیس گروه قرآن و نماز و عترت آموزش پرورش استان همدان دانش آموزان را سربازان امام زمان(عج) دانست و افزود: دانش آموزان و جوانان زمینه ساز ظهور امام عصر (‌عج ) هستند.

وی فضای معنوی نمازخانه و وضوخانه و توجه به زنگ نماز و برنامه های ستاد اقامه نماز مدارس را از مولفه های اصلی توجه به نماز در مدارس برشمرد.

تجری گفت: تاکنون 600 میلیون تومان اعتبار برای خرید فرش سجاده ای نمازخانه های مدارس استان همدان هزینه شده است.

رئیس گروه قرآن و نماز و عترت آموزش پرورش استان همدان افزود: تاکنون 350 نماز خانه به فرش سجاده ای تجهیز شده و تجهیز200 نماز خانه در سال جاری نیز در دستور کار است.