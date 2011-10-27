مشکلات اقتصادی کرمانشاه شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران کرمانشاه گفت: به دنبال تاکید مقام معظم رهبری در جهت پیگیری رفع مشکلات مردم غیور کرمانشاه، برای رسیدگی بیشتر به وضعیت واحدهای تولیدی و اقتصادی ‌و‌ ایجاد فرصتهای شغلی افزون‌تر، به همراه شماری از مدیران عامل با‌نک‌ها به کرمانشاه آمده ایم.

رئیس ‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: در این سفر از نزدیک با ‌صاحبان بخش‌های مختلف تولیدی، صاحبان صنایع و مدیران ‌کل شبکه بانکی استان دیدار خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد که با مشکلات ‌و‌ تنگناهای فعالان اقتصادی ‌و‌ کارگزاران بانکی این استان بیشتر آشنا شویم.

بهمنی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای رفع موانع و حل مشکلات صادر خواهد شد، تصریح کرد: اجرای مصوبات و تکالیف دولت‌،‌ جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ‌و هدایت سپرده ها به بخش تولید و اشتغال، ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه بخش‌های اقتصادی، اجرای طرح های محرومیت‌زدایی، تلاش برای حل مشکل بیکاری جوانان از مهمترین اولویت های ما در این استان به شمار می‌آیند.

رئیس بانک مرکزی، در پایان مهلت 5 ساله دولت به بدهکاران بانکی، برای پرداخت معوقات خود را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در پی سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، کارگروه های مختلف به رفع نیازهای مردم و محرومیت‌زدایی اهتمام ورزیدند و در این میان کارگروه بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز نقش پررنگی را ایفا کردند.

