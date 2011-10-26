هیچ مشکلی از نظر تامین سوخت حتی در زمان وقوع بحران در گیلان نیست

فردین چراجی درگفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت 99 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در گیلان خبرداد و افزود: این واحد هشتمین جایگاه در ناحیه رودسر با سه سکو، هفت تلمبه، 26 نازل و دو مخزن 45 هزار لیتری بنزین معمولی و سوپر در زمینی به وسعت هزار و 517 متر مربع در جاده کمربندی کلاچای در شهرستان رودسر ساخته شده است.

وی ضمن بیان اینکه همکاران منطقه گیلان نسبت به شناسایی نقاط صعب العبور و کوهستانی استان اهتمام دارند و وظیفه سوخت رسانی به این مناطق را وجهه همت خود قرار داده اند تا هدف خدمتگزاری به مردم در راستای اهداف نظام بیش از پیش انجام شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: همچنین این منطقه در میزان استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی وجه سوخت و کیف پول الکترونیکی موفق به دریافت مقام هشتم دربین مناطق 37 گانه پخش کشور شد.

وی یادآورشد: طرح پرداخت الکترونیکی وجه سوخت طرحی که با هدف جمع آوری پول کاغذی از سطح مجاری عرضه، صرفه جویی در زمان و در راستای هدفمندی یارانه ها و استفاده بهینه از سوخت از خرداد ماه سال 88 با همکاری بانک ملت، همزمان باسراسر کشور در گیلان انجام شده است.