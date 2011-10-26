موفقیت های جهاد دانشگاهی انتظارات از این نهاد را بالا برده است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خدادادی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه مشترک روسای دانشگاه های شهرستان ملکان افزود: جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص می تواند نقش پررنگ تری در اداره این استان داشته باشد که خوشبختانه هم اکنون در مسیر دستیابی به این هدف گام برداشته است.

وی گفت: شنیدن اخباری از فعالیت های جهاد دانشگاهی در امور نیروگاهی جزیره خارک نشان دهنده پتانسیل های بالای این مجموعه در دستیابی به اهدافی فراتر از استان است.

خدادادی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری حفظ و تقویت جهاد دانشگاهی را برهمگان تکلیف فرموده اند لذا همه مسئولان موظف به همکاری گسترده با جهاد دانشگاهی هستند تا به فرموده ایشان این نهاد پایه محکمی باشد که سقف انقلاب بر روی آن قرار بگیرد.

نماینده ملکان در مجلس اضافه کرد: موفقیت های جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در راه اندازی مرکز درمان ناباروری، راه اندازی نیروگاه های هیبریدی(بادی-خورشیدی) و تاسیس مرکز گیاهان دارویی از یک طرف امیدواری های زیادی را ایجاد کرده است و از طرف دیگر انتظارات از این مجموعه را در آینده افزایش داده و باعث شده است تا همگان انتظار اقدامات بزرگ و علمی را از جهاد دانشگاهی داشته باشند و دیگر اقدامات ابتدایی و سطحی جوابگو نخواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در زمینه های علمی کاربردی و گیاهان دارویی در ملکان گفت: مقدار 30 هکتار زمین از طرف این شهرستان جهت کشت گیاهان دارویی و انجام پژوهش های مرتبط در اختیار جهاد دانشگاهی قرار می گیرد و در صورت گسترده تر شدن فعالیت در این زمینه آماده واگذاری زمینهای بیشتر هستیم.

وی افزود: با رشد خوبی که مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در یک سال اخیر داشته است در صورت افزایش تعداد دانشجویان این مرکز آماده هستیم تا ساختمان بزرگتر و مجهزتری را نیز در اختیار مرکز علمی کاربردی قرار دهیم.