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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

محمدزاده در غرفه مهر:

فعالیت اتحادیه مطبوعات و خبرگزاریهای جهان اسلام از 7 آبان آغاز می‌شود

فعالیت اتحادیه مطبوعات و خبرگزاریهای جهان اسلام از 7 آبان آغاز می‌شود

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و رئیس هجدهمین نمایشگاه مطبوعات از آغاز فعالیت رسمی اتحادیه مطبوعات و خبرگزاریهای جهان اسلام از شنبه هفته آینده خبر داد.

محمدجعفر محمدزاده عصر امروز چهارشنبه 4 آبان و در دومین روز برپایی هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، نظرش را درباره استقبال از نمایشگاه اینگونه بیان کرد: فضای نمایشگاه فضایی باطراوت، فرهنگی و رسانه‌ای است و استقبال‌کنندگان هم از لحاظ تعداد بیشتر از دوره‌های قبل است و این نمایشگاه شبیه نمایشگاه کتاب شده است.

وی درباره فعالیت بخش بین‌الملل نمایشگاه مطبوعات گفت: فعالیت این بخش هم از روز جمعه آغاز می‌شود و اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام هم روز شنبه برگزار خواهد ‌شد.

رئیس نمایشگاه هجدهم از افزوده شدن «خبرگزاریها» به عنوان این اتحادیه و تصویب تاسیس دبیرخانه دائمی آن در تهران خبر داد.

محمدزاده تاکید کرد: پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه مطبوعات و خبرگزاریهای جهان اسلام تدوین و برای کشورهای مربوطه ارسال شده و در اجلاس آن که صبح روز شنبه (7 آبان) برپا خواهد شد، نهایی می‌شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره هدف از تاسیس این تشکل بین‌المللی در حوزه رسانه‌های جهان اسلام توضیح داد: ما در گام اول به دنبال ایجاد یک پیوند رسانه‌ای بین رسانه‌های جهان اسلام هسستیم.

به گفته وی تعدادی از خبرگزاریها و روزنامه‌های داخلی نیز عضو این تشکل بین‌المللی هستند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 10 آبان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران دایر است.

کد مطلب 1444646

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