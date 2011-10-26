مبادلات تجاری ایران و گرجستان 43 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صابر ظهر چهارشنبه در همایش اسلام و مسیحیت که با حضور اندیشمندانی از گرجستان و ایران در قم برگزار شد، اظهار داشت: در تاریخ روابط دو کشور روزی نبوده که این دو کشور در همه عرصه‌ها از هم جدا باشند جز وقفه کوتاهی که در دوره شوروی سابق به وجود آمد.



وی اظهار داشت: تاریخ و فرهنگ ما به هم تنیده بود و امروز هم هر دو کشور تلاش می‌کنند تا ارتباطات دیرین را طوری به هم گره بزنند که هیچ تندبادی نتواند آن را باز کند.



سفیر ایران در گرجستان با اشاره به روابط رو رشد دو کشور بیان داشت: روابط دو کشور پیشرفت زیادی داشته که مقامات ایران و گرجستان از آن به عنوان جهش یاد کرده‌اند.



صابر ادامه داد: مهمترین رویداد در روابط دو کشور در دی ماه سال 89 بود که روادید میان دو کشور لغو شد و شهروندان هر دو کشور می‌توانند بدون ویزا سفر کنند.



وی افزود: مبادلات تجاری میان دو کشور 43 درصد رشد داشته و هفته‌ای چهار پرواز مستقیم از ایران به گرجستان انجام می‌شود.



سفیر ایران در گرجستان با اشاره به روابط علمی و فرهنگی یادآور شد: در زمینه علمی پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم و هیئتهای مختلفی به دو کشور سفر کرده اند که هفته قبل 24 نفر از استادان دانشگاههای گرجستان در تهران میهمان بودند.



وی تاکید کرد: روابط دو کشور به حدی رسیده که هیچ رویداد فرهنگی نیست که هیئتی از ایران در گرجستان و هیئتی گرجی در ایران حضور نداشته باشد.



آینده نویدبخش برای روابط



وی با نویدبخش خواندن آینده روابط دو کشور به نقش دین در جوامع امروزی اشاره کرد و یادآور شد: ما معتقدیم برای برون رفت مشکلات جوامع بشری دین می تواند پاسخگو باشد و یکی از عوامل مهم برای رساندن بشر به ساحل نجات است.



صابر تصریح کرد: در گرجستان دین عنصری اساسی محسوب می شود و روحانیون و علمای مسیحی در نزد مردم جایگاه والایی دارند و بالاتر از سیاستمداران قرار می‌گیرند.