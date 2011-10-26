نتیجه برنامه ریزی فرهنگی باید تقویت باورهای دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم عصر چهارشنبه در دیدار با محمد باقر آدوسی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور اظهارداشت: قزوین از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی در زمینه امور فرهنگی و هنری برخودار است که بخش زیادی از این توانمندیها حتی برای مردم قزوینی ها مغفول مانده است.

وی افزود: تاکنون بستر فعالیت های فرهنگی در استان قزوین به درستی فراهم نشده است اما طی دو سال گذشته با حمایت ها و برنامه ریزی های صورت گرفته جهش و تحرک مناسبی در حوزه فرهنگ برداشته شده است.

استاندار با بیان اینکه کار فرهنگی تنها وابسته به پول و اعتبارات نیست یادآورشد: تولید فکر و اندیشه فرهنگی نیازمند پول و اعتبار نیست بلکه ابتدا باید فکر و ایده ای وجود داشته باشد تا به دنبال آن بحث اعتبارات و منابع اقتصادی مطرح شود.

وی با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های استان قزوین در حوزه ها و بخش های مختلف از آمادگی قزوین برای حمایت و پشتیبانی از راه اندازی سینمای کودک خبر داد و افزود: قزوین در عرصه کودک و نوجوان از استعداد و ظرفیت خوبی برخوردار است و در برنامه ریزی ها و فعالیت های فرهنگی باید به نیازهای امروز و فردای این نسل توجه کرد.

استاندار گفت: مخاطب شناسی و نیازسنجی در عرصه فرهنگی و هنر از موضوعات جدی است و تقویت باورها و انگیزه های دینی باید محور و اساس کار در برنامه ریزی های حوزه فرهنگ و هنر باشد.

محمد باقر آدوسی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور هم از تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار توسط استاندار قزوین برای خرید و توزیع کتاب در مراکز و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خبر داد و بیان کرد: قزوین استعداد و ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت سینمای کودک در سطح کشور را دارد و می تواند به پایگاه فیلم سازان کودک در کشور تبدیل شود.

