دو میلیارد تومان اعتبار به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند با تاکید بر هوشمندسازی مدارس اظهار داشت: امروز باید مدارس ما از روش های سنتی به روش های نوین سوق داده شوند.

وی از راه اندازی اینترانت در وزارتخانه و تشکیل یک شبکه ملی در مدارس خبر داد و افزود: این امر سبب می شود تا دانش آموزان با خیالی آسوده از فناوری در مدارس استفاده و فرصتی برای گرایش به ناپاکی ها را نداشته باشند.

حاجی بابایی از ابلاغ مصوبه هیئت دولت در هفته آینده خبر داد و گفت: بر این اساس تمام ادارات و سازمان های زیر پوشش ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند یک مدرسه در سطح استان حوزه خود را هوشمند کنند لذا طی دو سال آینده در خراسان جنوبی باید این امر محقق شود.

وی همچنین در راستای بهبود وضعیت مالی مدارس نیز بیان داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت 50 درصد هزینه انرژی مدارس کشور توسط یارانه ها پرداخت می شود.

به گفته وی روند مدرسه سازی در کشور به سمت مجتمع سازی گرایش یافته که این امر باید در تمام کشور محقق شود.

حاجی بابایی از راه اندازی نهضت قرآن در آموزش و پرورش سخن گفت و اظهار داشت: سیستم آموزش و پرورش در کشور باید یکپارچه قرآنی شده و دو میلیون حافظ قرآن روی خط آموزش و پرورش قرار گیرند.

وی در راستای مشکلات شهرستان بیرجند نیز تصریح کرد: متاسفانه در تمام کشور مسئولان در بحث شهرسازی از مردم عقب مانده اند که لازمه توسعه مطلوب شهری تعیین شکل و کمربند دقیق شهری است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: شهرها در حال گسترش بوده و اگر مسئولان شکل آن را به درستی تعیین نکنند این کار توسط مردم صورت می گیرد.

حاجی بابایی بر تعریف شکل توسعه شهری بر اساس محاسبه جمعیت در سال های آینده تاکید کرد و بیان داشت: اصل شهرسازی توجه به زیرساختها و امکانات اولیه مورد نیاز در توسعه شهری است.

وی به بازدید از روستای دستجرد شهرستان بیرجند اشاره کرد و گفت: با توجه به افق دید مردم این روستا در راستای ساخت مسجد وزارت آموزش و پرورش نیز قول ساخت یک مجتمع آموزشی و سالن ورزشی را به مردم داده است.

حاجی بابایی در ادامه به تبعیت از رهبری تاکید کرد و افزود: بزرگترین سرمایه ایران، اسلام است و همین امر سبب شده تا ایران اسلامی الگویی برای بیداری ملت مسلمان جهان قرار گیرد.