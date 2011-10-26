به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف عصرچهارشنبه در شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر 850 لیتر در ثانیه آب در شهرستان بیرجند موجود بوده که همین میزان به مصرف می رسد.

وی انتقال آب از فرامرزها را راهکاری مناسب اما تحقق آن را نیازمند صرف زمان دانست و افزود: این راهکار جوابگوی نیاز امروز و فردا استان نیست.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه منابع آبی در دشتها بدون استفاده وجود دارد، بیان کرد: با اعتباری اندک می توان این منابع آبی را جمع آوری و به مرکز استان انتقال داد.

160 روستای بیرجند با تانکر آبرسانی می شود



وی از آبرسانی به 160 روستای شهرستان بیرجند با تانکر خبر داد و تصریح کرد: علیرغم خشکسالی فراوان در سطح استان رودخانه های فصلی از جمله شکراب و کال کفتر خان در بیرجند نیازمند ساماندهی هستند.

فرماندار بیرجند در راستای فاضلاب شهرستان بیرجند و خوسف نیز بیان داشت: برای اجرای طرح فاضلاب اعتباری قریب به 10 تا 12 میلیارد تومان نیاز است.

قاسم زاده نداف دبی فاضلاب در بیرجند را 400 لیتر در ثانیه برشمرد و گفت:متاسفانه عدم ساماندهی مطلوب فاضلاب ها سبب شده تا از آب چاههای موجود برای کشاورزی استفاده شود.

وی با اشاره به وجود مرز مشترک با کشورهای شرقی و مجاورت با چهار و نیم میلیارد انسان در مرزهای شرقی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری در منطقه تاکید کرد و بیان داشت: مراودات تجاری و پیله وری در توسعه منطقه و رفع مشکلات مردم کارساز است.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی در بیرجند نیز مصوب شده است تحقق آن را نیازمند مساعدت دانست و گفت: سرمایه گذار رغبتی در حال حاضر برای سرمایه گذاری در شهرستان بیرجند ندارد که دست نامرئی دولت به حرکت پروژه ها کمک می کند.

قاسم زاده نداف از بی توجهی به بافت فرسوده اظهار گلایه کرد و بیان داشت: بافت فرسوده باید ارزش گذاری شده که احیای بافت فرسوده نیازمند اختصاص اعتبار ملی است.

وی در راستای محمد شهر نیز بیان داشت: این شهر مصوب شده اما متاسفانه به دلیل نبود اعتبار ساخت مسکن مهر و زیرسازها در آنجا متوقف که این امر سبب شده این منطقه بدون سکنه بماند.

قاسم زاده نداف زیرساختها را رکن اساسی توسعه دانست و پیشنهاد داد: در هیئت دولت ایجاد جاده ای از معدن قلعه زری به شهداد و آب گرم لوت به نایبند مطرح شود.

وی گفت: این جاده علاوه بر صرفه جویی 400 کیلومتری در رفت و آمدها سبب ایجاد جاده ترانزیتی نیز می شود.