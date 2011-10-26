به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول طاهری عصر چهارشنبه در نخستین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرستان‌های استان همدان اظهار داشت: این امر پاسخگویی مطلوب به نیازهای جامعه را با چالش مواجه می کند.

طاهری با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی از وظایف اساسی و اصلی شوراها است، افزود: توسعه اجتماعی زیربنای همه توسعه‌هاست.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه‌های عمرانی، اقتصادی‌ توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد.

طاهری نقش شوراها در فرهنگ‌سازی را مهم دانست و گفت: باید در مباحث فرهنگی و اجتماعی تحول ایجاد کرد و در این راستا برگزاری جلسات و همایش‌ها کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه تمامی هجمه‌های دشمنان مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور را هدف گرفته‌ است، گفت: در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و شناسایی آسیب‌های اجتماعی باید مجامع مشورتی با حضور نهادهای مختلف از جمله بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش تشکیل شود.

رئیس شوراهای اسلامی استان همدان افزود: حرکت شوراها در زمینه اجتماعی بسیار خوب است و باید در راستای ارتقا فرهنگ جامعه تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.