ضرورت استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی در تامین نیازهای آموزشی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ دوم ستاد جمال ولی زاده ضرورت قطع وابستگی های خارجی را یادآور شد و گفت: در این راستا، استفاده از ظرفیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی در تامین و نیازهای علمی و آموزشی واحدها، موثر خواهد بود.

وی از نامگذاری پادگان جدید یگان تحت مدیریت خود به نام فرمانده فقید قرارگاه تاکتیکی 21 حمزه آذربایجان "شهید رحمان فروزنده" خبر داد و اظهار داشت: مراحل ساخت "پادگان شهید فروزنده" هم اکنون با پیشرفت قابل قبولی در دست ساخت است و پیش بینی می شود تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری برسد.

امیر سرتیپ ولی زاده تصریح کرد: از بین مراکز نظامی کنونی، عقیدتی سیاسی و ستاد فرماندهی قرارگاه تاکتیکی 21حمزه در محل کنونی باقی خواهد ماند اما با هماهنگی مسئولان، پادگان های چهارگانه ارتش در تبریز به محلی در جاده تبریز-مرند انتقال می یابند.

وی به رویکرد فرهنگی فعالیت های قرارگاه تاکتیکی لشگر 21 حمزه آذربایجان اشاره کرد و گفت: متاسفانه عموم مردم آشنایی کافی با فعالیت های ارتش ندارند که با توجه به همین خلاء توجه به رویکردهای فرهنگی و تبلیغاتی ارتش در ماه های اخیر، چشمگیرتر شده و مورد تاکید فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی این قرارگاه تاکتیکی قرار گرفته است.

جانشین قرارگاه تاکتیکی 21 حمزه آذربایجان به تعامل ارتش با جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: بعد از جلسات متعددی که با مسئولان این نهاد برگزار شده مقرر گردیده تا طرفین در خصوص مسائل آموزشی و تحقیقاتی همکاری هایی داشته باشند.

ولی زاده فعالیت مجموعه جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی را پویا توصیف کرد و افزود: فعالیت واحدهای مختلف ارتش شامل مجموعه ای از تخصص ها بوده و در همین راستا تعامل با سایر دستگاه ها و نهادها از رویکردهای قرارگاه تاکتیکی لشکر21حمزه آذربایجان است.

امیرسرتیپ ولی زاده با تاکید بر استفاده از ظرفیت های بومی نیروی نظامی، یادآور شد: توجه به ظرفیت های بومی مناطق و استان ها، در قطع وابستگی های خارجی مورد تاکید واحدهای نظامی ارتش بوده و در این راستا، استفاده از ظرفیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی در تامین و نیازهای علمی و آموزشی واحدها، موثر خواهد بود.

"شهید رحمان فروزنده" فرمانده فقید لشکر 21 حمزه در آذر سال گذشته در پایان رزمایش بزرگ نیروی زمینی در منطقه جنوب کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.