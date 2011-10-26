محمدحسین ضیایی در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال ذوب‌آهن و گسترش فولاد تبریز گفت: بازی بسیار سنگینی بود، من این تیم را 3 روز است که تحویل گرفته‌ام. اولین بار بود که هدایت تیم فولادگستر را در یک بازی رسمی بر عهده داشتم و مسئولیت این باخت را بر عهده می گیرم.

وی افزود: بازی خوبی بود. ما قصد دفاع کردن نداشتیم، فشار تیم ذوب‌آهن و بازی خوب این تیم باعث شد تا بازیکنان ما عقب بکشند و به هیچ وجه قبول ندارم که ضد فوتبال بازی کردیم، بازیکنان ما توانستند تا دقیقه 85 مقاومت کنند و پس از آن روی 2 اشتباه فردی 2 گل خوردیم. در مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز خاطرنشان کرد: در نیمه دوم بازی برای بازیکنان ما دو مسئله اتفاق افتاد آنها هم از نظر بدنی کم آوردند و هم از لحاظ تنفسی به مشکل خوردند، بازیکنان تیم ما از نظر بدنی آماده نیستند.

وی همچنین ادامه داد: ازدقیقه 75 به بعد این تیم ذوب آهن بود که به بازی مسلط شد، ذوب آهن در بین تیم های ایرانی یک ویژگی خاص دارد و آن خصوصیت این است که بازیکنان این تیم در تمام نقاط زمین و به طور گسترده بازی می کنند، بنابراین بازی کردن مقابل چنین تیمی سخت است.

ضیایی درخاتمه تأکید کرد: با شناختی که من در طی این مدت کوتاه از تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به دست آورده ام، برایم مشخص شده که بازیکنان این تیم پتانسیل خوبی دارند. امیدوارم بتوانیم در رقابتهای لیگ یک نتایج دلخواه و مورد نظر خود را بگیریم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و گسترش فولاد تبریز از سری رقابت‌های جام حذفی عصر چهارشنبه درورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد و با برتری 2 بر یک تیم فوتبال ذوب آهن به پایان رسید.