طرح خطرناک آمریکا برای آینده مصر/ حمایت مالی عربستان و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با اشاره به تلاشهای پنهانی برای رسیدن پست ریاست جمهوری مصر به "محمد الطنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر آورده است: عربستان و امارات متحده عربی از طرح آمریکا برای به کرسی نشاندن طنطاوی را حمایت مالی می کنند.

این پایگاه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی ذکر کرد: آمریکا تلاش زیادی را برای کنترل وقایع مصر پس از انقلاب 25 ژانویه تاکنون انجام داده و سعی کرده که مانع سیر وقایع به سوی نظامی اسلامی که مخالف اسرائیل و آمریکا است، شود.

پایگاه فوق می افزاید: دو عامل سبب شد که آمریکا به سرعت به دنبال مهار وقایع مصر باشد؛ نخست تظاهرات 30 سپتامبر موسوم به جمعه بازپس گیری انقلاب بود که طی آنها تظاهرات میلیونی ضد شورای نظامی حاکم و اقدامات آن برگزار شد. تحول دیگری که به شدت آمریکا را نگران کرد و سبب شد تلاش مضاعفی برای حفظ منافع خود در مصر به کار گیرد وقایع یازده سپتامبر امسال بود که طی آن جوانان مصری سفارت اسرائیل تسخیر کردند و پرچم اسرائیل را به زیر کشیده و سوزاندند.

این پایگاه می افزاید: مسئولان بخش مصر در وزارت خارجه آمریکا و سیا همه روزه به دنبال یافتن گزینه هایی برای کنترل امور مصر هستند و در این راه سعی می کنند که طنطاوی یا "سامی حافظ عنان" رئیس ستاد ارتش مصر را به قدرت برسانند.

پایگاه فوق نوشت: درخواست کاندیداتوری طنطاوی برای پست ریاست جمهوری مصر تحت تاثیر آمریکا و با حمایت مالی عربستان و امارات متحده عربی است و گزارش های موثقی در دست است که این دو کشور دهها میلیون دلار برای اجرای طرحهای آمریکا اختصاص داده اند.

این پایگاه بیان کرد: علاوه بر تلاشهایی که برای به قدرت رساندن طنطاوی صورت می گیرد این سه کشور می کوشند که در پارلمان نیز اشخاصی روی کار آیند که منافع آمریکا، عربستان و امارات را تضمین کنند تا از این طریق امنیت اسرائیل را تامین کنند.