نشست روحانیون کاروانهای مدینه قبل برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، در این نشست حجتالاسلام نجف نجفیروحانی مسئول امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه برپایی این جلسات برای هماهنگی بیشتر روحانیون و بهتر اداره شدن امور فرهنگی کاروانها مفید و موثر است، افزود: وفاق، همدلی و تعامل بین روحانی، مدیر و عوامل دیگر کاروان رمز موفقیت است، بنابراین توصیه ما این است که عوامل کاروان به این مسأله توجه کنند و اگر احیانا بحثی پیش آمد، در مقابل زائران آن را مطرح نکنند.
وی استفاده روحانیون از ابزار و وسایل بهروز آموزشی را برای انتقال مطالب به زائران، مهم دانست و یادآور شد: اگر روحانی بخواهد همزمان با شرایط زمان حرکت کند باید لوازم آن را نیز در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند.
نجفیروحانی یکی دیگر از رموز موفقیت یک کاروان را داشتن آرامش روحی و روانی دانست و اظهار کرد: روحانیون کاروانها باید در بیان احکام مربوط به مناسک و سایر بحثها به گونهای عمل کنند که سبب ایجاد استرس در زائر نشوند، بنابراین سعی کنید حضور روحانی سبب آرامش در کاروان شود.
وی برقراری ارتباط خوب با زائران، کمک به زائران مسن و ناتوان با استفاده از ظرفیت یاوران حجاج، داشتن برنامهریزی مداوم و مستمر برای زائران در طول سفر و پرهیز از موضع اتهام را از دیگر توصیههایی ذکر کرد که روحانیون کاروانها باید در فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند.
در این نشست، حجتالاسلام سجادی کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نیز با تاکید بر برگزاری جلسات شورای فرهنگی در کاروانها و استفاده از ظرفیت گروه یاوران حجاج توسط روحانیون، خاطرنشان کرد: محور کار فرهنگی در کاروانها، روحانیون و معینها هستند، بنابراین تمام کارهای فرهنگی باید توسط آنها و یا باهماهنگی آنها در کاروانها انجام شود.
وی از روحانیون کاروانها درخواست کرد: فرمهای مربوط به خانواده شهدا و جانبازان را در اسرع وقت تکمیل کنند و تحویل بعثه دهند تا در تامین اعتبار برای هدیهای که از طرف مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است، مشکلی پیش نیاید.
سجادی همچنین گفت: روحانیون کاروانها برای برگزاری مسابقات فرهنگی که شش مسابقه دیگر در مکه مکرمه است، اهتمام داشته باشند.
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