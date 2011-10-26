لاریجانی پیروزی حزب النهضه در انتخابات تونس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای پیام تبریک علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه تونس آمده است: جناب آقای راشد الغنوشی، رئیس محترم حزب النهضه جمهوری تونس، السلام علیکم و رحمته الله و برکاته ، خرسندم برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس موسسان و پیروزی ارزشمند حزب النهضه را به جنابعالی صمیمانه تبریک و تهنیت گویم.

در ادامه این پیام آمده است: معتقدم اشتراکات و پیوندهای تاریخی،‌ دینی، فرهنگی دو ملت فرصت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های برادارنه فی‌مابین دو کشور فراهم آورده است.

در بخش دیگر این پیام می خوانیم: با تاکید بر حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی از گسترش مناسبات برادرانه فی‌مابین در همه‌ی عرصه‌ها به ویژه روابط پارلمانی، امیدوارم با مساعی مشترک شاهد تحکیم مراوادت دوستانه دو کشور باشیم.

در پایان پیام لاریجانی آمده است: با اغتنام از فرصت، توفیق روز افزون جنابعالی، سربلندی، سعادت و پیشرفت دولت و ملت کشور برادر جمهوری تونس را از خداوند منان خواستارم.





