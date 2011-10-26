50 درصد بودجه زیارت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر چهارشنبه در همایش معاونین توسعه منابع انسانی استانداری های کشور در مشهد انجام برنامه ریزی با اتکا به منابع انسانی را امری ضروری دانست که در صورت تحقق، رسیدن به اهداف و نتایج برنامه ها را تسهیل می سازد.

وی تصریح کرد: بایستی با برنامه ریزی درست و اجرای دقیق و به موقع بتوانیم سرآمد دنیا شده و به الگوی مدیریتی جهان در جریان تحولات اخیر منطقه تبدیل شویم.

وی گفت: تمام مدیران کشور از جمله مدیران خراسان رضوی از دشواری کار مدیران ارشد دولتی برای به دست آوردن و مدیریت منابع مالی موجود آگاهی دارند اما اگر بودجه به موقع و به محل های مورد نیاز تخصیص نیابد، کاهش توجیه اقتصادی طرح ها را به دنبال خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه انعطاف بودجه فرهنگی مصوب شده از سوی مجلس شورای اسلامی نسبت به گذشته کمتر شده است، ادامه داد: استانداری به عنوان نماینده دولت در استان و با توجه به وظایف متعدد و متنوعش نیازمند افزایش اختیارات در حوزه منابع مالی خود است.

صلاحی حضور امام هشتم(ع) و امامزادگان در کشور را فرصتی برای خدمت به جهان اسلام و نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: ایجاد معاونت زیارت در استانداری خراسان رضوی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با همه اقدامات انجام شده تاکنون، هنوز از فرصت حضور سالانه دو میلیون زائر خارجی و 23 میلیون زائر داخلی به خوبی استفاده نشده است.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در این همایش طی سخنانی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در سال 87، 88 و 89 به ترتیب 7 و 7.3 و 7.2 درصد عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی این عدد در سال 90، هشت درصد است.

وی میزان تحقق مالیات های در سال 89 را 83 درصد ذکر و این میزان را برای سال جاری 93 درصد پیش بینی کرد.

ممبینی درباره دلیل سخت گیری های این معاونت در تخصیص اعتبارات گفت: رویکرد اصلی ما کنترل جهت گیری ها بر اساس اسناد بالادستی و تنظیم حرکت دستگاه ها بر اساس سند چشم انداز توسعه است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر 90 درصد اعتبارات برخی دستگاه ها صرف امور پرسنلی می شود و برای تغییر در روند مذکور، بایستی روش اداره کشور و سیاست های این حوزه دچار تغییر شود.

وی تمرکز زدایی، توجه به حوزه سلامت و توسعه پژوهش های بنیادی در استان ها را از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری و اولویت های معاونت مذکور عنوان کرد.

ممبینی با اشاره به اهمیت طرح هایی چون پزشک خانواده و نیز عدم توفیقات کافی این طرح، از معاونین برنامه ریزی و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر کشور خواست تا برای تحقق کامل آن برنامه ریزی و تلاش کنند.