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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

سرمربی والیبال پیشگامان:

کسب امتیاز از سایپا هدف اصلی پیشگامان است

کسب امتیاز از سایپا هدف اصلی پیشگامان است

یزد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال پیشگامان کویر یزد گفت: پس از بردی که مقابل تیم المهدی هرمزگان کسب کردیم برای کسب امتیاز به مصاف تیم سایپا می رویم و مطمئن هستیم با دست پر به خانه برخواهیم گشت.

عباسعلی میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری نتایج فصل قبل بازیهای پیشگامان و سایپا اظهار داشت: همواره بازیهای این دو تیم بازیهای حساس و سختی بوده و همواره دو تیم پا به پای هم به رقابت پرداختند.

وی بیان داشت: جدول حال حاضر جدولی است که مطمئنا دچار تغییرات زیادی خواهد شد و ما بدون نگاه به رده بندی تیم ها در جدول، به مصاف آنها خواهیم رفت.

مرد اول کادر فنی تیم والیبال پیشگامان ادامه داد: با علم به اینکه تیم سایپا تیم استخوان دار و اصیلی است و در لیگ گذشته نیز نایب قهرمان شده، برای کسب نتیجه دلخواه خودمان تلاش خواهیم کرد.

سرمربی تیم والیبال پیشگامان با اشاره به اینکه تیمها هفته های ابتدایی لیگ را سپری می کنند، تاکید کرد: هنوز توان اصلی تیم ها رونمایی نشده و بدون شک تیم پیشگامان کویر نیز این چنین است.

میرحسینی عنوان کرد: همه چیز آماده است تا به رقابت با سایپا برویم و برای کسب امتیاز تلاش کنیم چراکه این مهم در ذهن کادر فنی و بازیکنان تیم نهادینه شده است.

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد نماینده والیبال استان در لیگ برتر کشور است.

کد مطلب 1444676

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