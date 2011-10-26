رویکرد بسکتبال آذربایجان شرقی طی 4 سال آینده روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شروین اسبقیان با بیان اینکه رشته بسکتبال در استان توانایی پیشرفت در بخشهای مختلف را دارد، اظهار داشت: توسعه بحث استعدادیابی و آموزشی، ارتقای درجات مربیگری و داوری و توجه به پتانسیل موجود در شهرستانها از جمله مباحثی است که هیئت بسکتبال استان باید نسبت به گذشته بهتر و بیشتر تلاش کند.



وی افزود: قطعا چهار سال آینده بسکتبال استان با چهار سال گذشته اش تفاوت کرده و پیشرفتهای زیادی حاصل خواهد شد و من با توجه به روحیه ای که از آقای پاداش اصل سراغ دارم، می دانم که این اتفاق رخ خواهد داد.

اسبقیان با گرامی داشتن یاد و خاطره شهید دلیر اکبری، در خصوص استفاده از نظرات پیشکسوتان بسکتبال در راستای پیشرفت این رشته در استان، تصریح کرد: بی گمان همکاری نزدیک با پیشکسوتان بسکتبال آذربایجان شرقی و بهره مندی از تجربیات آنان، می تواند باعث پیشرفت و موفقیت بیشتر این رشته در استان شود.

وی با اشاره به پیگیری فعالیتهای هیئتهای ورزشی توسط مسئولان ورزش استان، یادآور شد: برنامه هایی که هیئتهای ورزشی ارائه می دهند و نیز برنامه هایی که برای هیئتهای ورزشی در برنامه توسعه پنجم در نظر گرفته شده، توسط بنده و همکارانم در اداره کل ورزش و جوانان استان به شکل مرتب رصد خواهد شد و من امیدوارم که هیئت بسکتبال استان بتواند به اهداف خود طی چهار سال آینده دست یابد.

نایب رئیس مجمع عمومی و انتخابات هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در پایان به حضور موثر محمود مشحون در موفقیت بسکتبال ایران طی یک دهه گذشته اشاره کرد و گفت: زمانی بود که ما آرزوی آسیایی شدن بسکتبال ایران را داشتیم اما طی سالیان اخیر و با درایت آقای مشحون، بسکتبال کشورمان توانست نه تنها در آسیا جزو قدرتهای برتر باشد، بلکه در المپیک و مسابقات جهانی نیز خوش بدرخشد.

گفتنی است، طی 11 سال اخیر که محمود مشحون مسئولیت فدراسیون بسکتبال کشورمان را عهده دار شده است، 41 بار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی مختلف به احتزاز در آمده که از این بین 29 عنوان قهرمانی، شش مقام نایب قهرمانی و شش عنوان سومی نصیب آسمانخراش های کشورمان شده است.

حضور در المپیک 2008 پکن و کسب مقام یازدهمی بین قدرتهای بسکتبال جهان و همچنین حضور در جام جهانی 2010 ترکیه از جمله افتخارات فدراسیون بسکتبال ایران در زمان مدیریت محمود مشحون به شمار می آید.