به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از پیروزی تیمش برابر گسترش فولادتبریز و صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی این بازی سخت را کرده بودم چرا که جام حذفی مسابقاتی است که همیشه اتفاقات خاصی در آن رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: در این جام تیم‌های دسته اول و دومی با انگیزه بالایی برابر تیم‌های لیگ برتری به میدان ‌می‌آیند. گسترش فولاد هم که انگیزه بالاتری داشت زیرا برابر نایب قهرمان آسیا بازی می‌کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: می‌‍دانستم آقای ضیایی همیشه در تیم‌هایش خصوصیتی دارد که سازمان دفاعی‌اش را خیلی خوب می‌‍بندد، در این بازی هم آنها با سیستم 1-5-4 بازی کردند یعنی بسیار فشرده در خط دفاعی بودند و چشم به ضد حملات دوخته بودند. برابر چنین سازمان دفاعی برنامه‌ام نفوذ از کناره‌ها و شوت‌زنی بود.

وی در مورد دلیل استفاده نکردن از احمدپوری اظهار داشت: در ذوب‌آهن 6 مهاجم داریم که باید زمان مناسب برای استفاده کردن از هر بازیکنی برسد. ضمن اینکه در این بازی به قاسم حدادی‌فر و دسوزا به دلیل مصدومیتی که داشتند، استراحت دادم و هر دو به بازی تیم در مسابقات لیگ برتر می‌رسند. سیدمحمد حسینی از فردا در تمرینات شرکت می‌کند و سینا عشوری از اواخر هفته آینده به تیم برمی‌گردد.

ابراهیم‌زاده در مورد صعود به مرحله بعدی هم تصریح کرد: خوشحالم توانستیم در نخستین بازی حذفی از سد تیم سختکوش گسترش فولاد تبریز بگذریم، تیمی که دو سال پیش در دیدار نیمه نهایی جام حذفی برابر ما پیروز شد.

وی همچنین در مورد بحث اختلافش با اصغر فروتن افزود: هرکسی جایگاه خودش را در تیم ما دارد، فروتن سرپرست تیم بوده که فرد با سابقه‌ای است. وی نماینده باشگاه است و انتخابشان برعهده من نیست اما با همدیگر بدون هیچ مشکلی کارها را پیش می‌بریم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پایان در پاسخ به این سوال که چرا فوتبال اصفهان دچار افت شده است، گفت: به عنوان سرمربی ذوب‌آهن نمی‌توانم جواب این سوال را بدهم، حتی به عنوان کارشناس وقتش نیست به چنین پرسشی جواب بدهم تنها می‌گویم مسئولان باید پاسخ دهند که چرا فوتبال اصفهان دچار افت شده است.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی 2 بر یک برابر گسترش فولاد تبریز به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد و حریف پرسپولیس در این مرحله شد.