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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

بیات:

مشارکت مردمی در حل مشکلات فرهنگی جامعه ضروری است

مشارکت مردمی در حل مشکلات فرهنگی جامعه ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: تعامل و مشارکت مردمی در حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بیات عصر چهارشنبه در نخستین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرستان‌های استان همدان اظهار داشت: دستیابی به اهداف تعیین شده در امور فرهنگی نیازمند همکاری شهروندان است.

بیات گفت: توجه به امور و مسائل فرهنگی و اجتماعی نباید از سوی مسئولان مورد غفلت واقع شود.

وی اظهار داشت: بحث فرهنگی در کشور بسیار مهم است و پیامبر بزرگ اسلام (ص) نیز پس از بعثت متذکر انقلاب اخلاقی در جامعه شدند.

سعید بیات در ادامه با اشاره به وصیت نامه امام (ره) اظهار داشت: در حال حاضر که بیداری اسلامی در تمام کشورهای جهان ایجاد شده باید آگاه‌ تر از گذشته در صحنه‌ها حضور پیدا کرده و در این راستا از عمل به دستورات مقام معظم رهبری نیز غافل نبود.

وی گفت: سرفصل انقلاب و حرکت باید بر اساس قرآن و عترت باشد که با توجه به این دو نکته می‌توان به نتایج مهمی دست یافت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه در این نشست پتانسیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کلان کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: طرح‌های این جلسات در تهران مورد پیگیری قرار گرفته و به صورت کارشناسی به آن پرداخته می‌شود.

فاطمه دباغیان اضافه کرد: در صورتی که طرح‌ها و پیشنهادات جمع بندی شده در اجلاس کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی مراکز شهرستان‌ها پس از ارسال به مجلس قانونی نشود، به صورت بومی در شهرها به اجرا درمی‌آیند.

دباغیان برگزاری اجلاس کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی مراکز شهرستانها را مثبت ارزیابی کرد.

کد مطلب 1444680

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