به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی ظهر چهارشنبه در همایش اسلام و مسیحیت ارتدکس که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با بیان اینکه همفکری اسلام و مسیحیت در برخی موضوعات می تواند آلام بشری را کاهش دهد اضافه کرد: فقر و گرسنگی و فاصله میان شمال و غرب عدالت را تهدید می کند و اگر بشر به این منوال پیش برود آینده سخت و دشواری در پیش رو خواهد داشت.



وی اظهار داشت: تمرکز ثروت در بخشی از جهان آینده دشواری را برای بشر به دنبال دارد به همین دلیل ادیان به خصوص اسلام و مسیحیت بر عدالت تاکید دارند و باید عدالت در قالب منشوری جدی از سوی متفکران دو دین از سیاستمداران مطالبه شود.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فاصله طبقاتی کشورها مایه شرمساری وجدان بشری است بیان داشت: ایجاد عدالت چهره دنیا را عوض می کند.



اعرافی جنگ و اشغال و تجاوز را موضوع دیگر برای همفکری میان اسلام و مسیحیت دانست و اظهارداشت: حرکتهای افراطی که منجر به ترور، ظلم و ستم می‌شود و دیکتاتوری‌های آشکار و پنهان که خطرناکتر است مستلزم نوعی نگاه الهی است تا جنگ و اشغال و تجاوز در دنیا کمتر شود.



محیط زیست؛ اسیر نیازهای آزجویانه بشر



رئیس جامعه المصطفی العالمیه جهانی شدن را موضوع مشترک دیگر برای کنکاش معرفی کرد و بیان داشت: یکسان سازی فرهنگهای دنیا با جهانی سازی مورد قبول نیست.



وی افزود: محیط زیست که در متون دینی به خصوص اسلام بر حفظ آن بسیار تاکید شده است نیازمند بازگشت بشر از نیازهای آزجویانه به سمت نگاههای قدسی به طبیعت و حفظ ذخایر طبیعت است.



وی در بخش دیگری از سخنانش به زمینه های مشترک فکری و علمی میان مسلمانان و مسیحیت اشاره و اضافه کرد: اخلاق از جمله مهمترین مسایل مشترک در تمامی ادیان است و میتوانیم بخش زیادی از نیازهای بشر را با شاخصه های اخلاقی تدوین کنیم.



وی بیان داشت: حقوق و فقه که در اسلام گستره زیادی دارد از دیگر مسایلی است که می تواند زمینه مشترکی برای آن ایجاد شود و حداقل هایی از فقه و حقوق مشترک در دو دین را داشته باشیم.



تاکید بر ایجاد تقریب میان روش شناسی تفسیر



اعرافی روش شناسی متون دینی به خصوص قرآن و انجیل را مورد توجه قرار داد و گفت: رسیدن به روش نزدیک به یکدیگر در تفسیر قرآن و کتب مقدس میتواند از برکات همفکری بیشتر میان اندیشمندان دو دین به خصوص در حوزه هرمنوتیک باشد.



اعرافی در ادامه بر لزوم الهی سازی علوم انسانی تاکید کرد و اظهارداشت: عقب نشینی از نقش معارف الهی در علوم قابل قبول نیست و باید آن را جدیتر دنبال کرد.

