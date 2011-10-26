به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدرمضان محسن پور در نشست خبری خود در غرفه روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در طبقه فوقانی هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها گفت: بحث تجمیع بیمه ها در یک سازمان تکلیف برنامه پنجم توسعه کشور بوده که برای اجرایی شدن آن باید شورای عالی بیمه سلامت، اعضای این شورا و دبیرخانه آن مشخص و تشکیل شود.

وی افزود: پیشنهاد وزارت بهداشت این بوده که دبیرخانه این شورا در ستاد وزارت بهداشت مستقر شده و ریاست شورای عالی بیمه را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متقبل شود و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی هم از اعضای شورای عالی باشند.

محسن پور با اعلام اینکه آیین نامه تشکیل شورای عالی بیمه سلامت پس از نهایی شدن در دولت مطرح خواهد شد اظهار داشت: در اولین جلسه شورای عالی بیمه سلامت که پس از گذراندن این مراحل تشکیل خواهد شد این آیین نامه و اعضای شورای عالی به تصویب خواهد رسید و تکلیف استقرار دبیرخانه شورا هم مشخص خواهد شد.