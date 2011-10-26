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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

محمدی زاده در گفتگو با مهر:

مدیریت یکپارچه میانکاله نباید از دست رود

مدیریت یکپارچه میانکاله نباید از دست رود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: مناطق حفاطتی نظیر میانکاله یکپارچه هستند و مدیریت یکپارچه این مناطق نباید از دست برود.

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میانکاله جزو نقاط حساس و مهم و از زیستگاه های ارزشمند کشور است.

وی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بر تقویت زیر ساخت های میانکاله وارزیابی زیست محیطی میانکاله تاکید دارد.

وی عنوان کرد: آنچه دولت در منطقه میانکاله مصوب کرده است، اجرای طرح گردشگری است که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این خصوص نظری مثبت دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشوردر ادامه بیان داشت: مناطق حفاظتی ما در کل کشور تابع تقسیمات کشوری نیست و بسته  به شرایط اقلیمی و زیستگاهی است و میانکاله  نیز به لحاظ زیست محیطی یکپارچگی خود را حفظ می کند.
 
وی در خصوص تاخیر پروژههای جاده ابر و جنگل گلستان و زرین گل و ... تصریح کرد: استنباط ما این است که وزارت راه، انگیزه ساخت آنها را نداشت و اصرار بر اجرای طرح در مسیر جاده فعلی با رفع نقایص مهندسی که در جاده بود به عنوان جاده دسترسی درجه یک از آن استفاده می شود.
 
محمدی زاده گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در صورتیکه ملاحظات زیست محیطی در خصوص پروژه ها رعایت شده باشد 20 روزه مجوز صادر می کند.
کد مطلب 1444691

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