گروههای پرخطر برای دریافت واکسن آنفلوانزا اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود نبوی با حضور در نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اپیدمی بیماری آنفلوانزا معمولا اواخر آذر و دی آغاز می شود و در بهمن و اسفند موج این اپیدمی را خواهیم داشت.

وی افزود: 15 نوع ویروس سرماخوردگی داریم و فرق آنفلوانزا با این ویروسها این است که آنها فقط 2 درصد جامعه اما ویروس آنفلوانزا 5 تا 10 درصد جامعه را درگیر می کند.

نبوی در خصوص برنامه آنفلوانزا در کشور گفت: افراد پرخطر مانند بیماران خاص، هموفیلی، تالاسمی، ایدز و پرسنل بهداشتی و درمان بصورت رایگان این واکسن را دریافت می کنند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: توصیه می شود بیماران قلبی عروقی، بیماران مزمن ریوی، مانند آسم و برونشیت، دیابتی ها، بیماران عصبی، افرادی که شیمی درمانی می شوند و پیوند عضو انجام داده اند واکسن آنفلوانزا بزنند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارند نباید واکسن آنفلوانزا بزنند گفت: بهتر است خانمهای باردار و افراد بالای 65 سال نیز به منظور جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزای فصلی برای دریافت واکسن اقدام کنند.

نبوی در ادامه درباره بیماری وبا خاطرنشان کرد: بیماری وبا در اواخر شهریور ماه فروکش کرد و در حال حاضر مورد خاصی نداریم و این موفقیت به دلیل توسعه زیرساختهای بهداشتی کشور است.

وی در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی سلامت اظهار داشت : جلسه شورای عالی سلامت ماه پیش تشکیل شد که سند ملی ایمنی آب و کنترل بیماریهای واگیر مانند ایدز از مصوبات این جلسه بود.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت افزود: بحث ایدز و بیماریهای مقاربتی بحثی است که جزو بیماریهای رفتاری محسوب می شود و با دارو درمان نمی شود.همچنین برای پیشگیری از این بیماری باید آموزش را از مدارس و خانواده ها آغاز کرد.

وی تصریح کرد: افراد پرخطر در زندانها و معتادان که دارای پیش زمینه های گسترش بیماری ایدز هستند باید مورد توجه قرار گیرند تا شیب این بیماری کند شود.

نبوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار مبتلایان به ایدز را 70 درصد معتادان تزریقی و 30 درصد افرادی که روابط جنسی محافظت نشده دارند تشکیل می دهد.