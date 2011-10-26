مدرسه نمونه خضرای نهبندان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه راهنمایی نمونه خضرای نهبندان اظهار داشت: این مدرسه و مدارسی از این قبیل که شرایط پیشرفت دانش آموزان را فراهم می کنند مایه برکت هستند.

سردار احمد وحیدی اظهار امیدواری کرد: فرزندانی در این آموزشگاه ها پرورش یابند که مروج اسلام و مایه افتخار کشور باشند.

وی گفت: نهبندان امروز در سطح کشور شناخته شده است و مصوبات سفرهای ریاست جمهوری نشان دهنده سرعت توسعه مناطق است.

رئیس آموزش و پرورش نهبندان نیز در این مراسم گفت: این مدرسه با هزار و211 متر مربع زیربنا در سال 88 آغاز به کار و در سال90 به اتمام رسید هم اکنون 205 دانش آموز در این مدرسه شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.

وزیر دفاع همچنین از لشکر 88 زرهی نهبندان و آسبادهای قدیمی این شهرستان در روستای خوانشرف بازدید کرد.