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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

با حضور وزیر دفاع /

مدرسه نمونه خضرای نهبندان افتتاح شد

مدرسه نمونه خضرای نهبندان افتتاح شد

نهبندان - خبرگزاری مهر: مدرسه راهنمایی نمونه خضرای نهبندان با اعتباری بالغ بر ۹میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال با حضور وزیر دفاع افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه راهنمایی نمونه خضرای نهبندان اظهار داشت: این مدرسه و مدارسی از این قبیل که شرایط پیشرفت دانش آموزان را فراهم می کنند مایه برکت هستند.

سردار احمد وحیدی اظهار امیدواری کرد: فرزندانی در این آموزشگاه ها پرورش یابند که مروج اسلام و مایه افتخار کشور باشند.

وی گفت: نهبندان امروز در سطح کشور شناخته شده است و مصوبات سفرهای ریاست جمهوری نشان دهنده سرعت توسعه مناطق است.

رئیس آموزش و پرورش نهبندان نیز در این مراسم گفت: این مدرسه با هزار و211 متر مربع زیربنا در سال 88 آغاز به کار و در سال90 به اتمام رسید هم اکنون 205 دانش آموز در این مدرسه شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.

وزیر دفاع همچنین از لشکر 88 زرهی نهبندان و آسبادهای قدیمی این شهرستان در روستای خوانشرف بازدید کرد.

کد مطلب 1444695

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