1.4 میلیارد ریال تسهیلات زودبازده به هنرمندان صنایع دستی گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی در این زمینه افزود: در شش ماهه اول سال جاری تعداد 17 هنرمند صنایع دستی گلستان از تسهیلات بنگاه های زودبازده بهره مند شدند.

وی افزود: اعتبار صرف شده برای 17 طرح عنوان شده، یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال، است که براین اساس برای تعداد 26 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

معاون صنایع دستی وهنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان در خصوص این طرحها اضافه کرد: رشته های صنایع دستی چوبی، ملیله سازی، رفو گری فرش، گلیم، جاجیم، صنایع دستی کتول و ابریشم بافی از طرح هایی است که موفق به جذب اعتبارات شده اند.

پورمهدی اظهار امیدواری کرد: با ارائه طرح های صنایع دستی و جذب اعتبارات مربوطه، ضمن بهره مندی هنرمندان صنایع دستی گلستان از تسهیلات بنگاه های زودبازده، اشتغال در حوزه صنایع دستی این استان افزایش یابد.