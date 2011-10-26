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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی/

پیروزی استقلال برابر شیرین فراز در پایان نیمه نخست

پیروزی استقلال برابر شیرین فراز در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شیرین فراز کرمانشاه با پیروزی شاگردان پرویز مظلومی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور امشب تیم‌های استقلال تهران و شیرین فراز کرمانشاه برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست تیم استقلال با یک گل میهمانش را شکست داد.

در این دیدار که با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه آزادی برگزار شد، میلاد میداوودی در دقیقه 33 گل برتری تیم استقلال را به ثمر رساند. حامد زمانی بازیکن تیم شیرین فراز هم تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود.

بارش باران شدید در ورزشگاه و نیمکت نشینی فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال، خسرو حیدری و آندرانیک تیموریان از اتفاقات جالب توجه این نیمه بود.

کد مطلب 1444699

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