چهار استخر سرپوشیده در خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی عصرچهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند اظهار داشت: ساخت دو استخر سرپوشیده در شهرستان خوسف و دو استخر در زیرکوه و بیرجند تصویب شده که فردا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی مجتمع های آموزشی را نقطه عطف تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و افزود: در بخشی از حاشیه شهر بیرجند، اراضی پادگان و جنوب شرقی شهر نیازمند زمین های بزرگی برای ساخت این مجمتع های آموزشی هستیم.

وردی بر افزایش بودجه تخریب و بازسازی مدارس در استان تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا 16 میلیارد و 90 میلیون تومان تصویب شده که تنها 40 درصد آن عملیاتی شده است.

وی با اشاره به مصوبه گازکشی مدارس استان نیز تصریح کرد: گازکشی به مدارس از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان بوده که تاکنون عملیاتی نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین ادامه داد: سرانه مدارس با توجه به پراکندگی جمعیت در مدارس روستایی نیاز به بازبینی دارد.

تجهیز مدارس فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق نشد



وردی از عدم وصول اعتبارات تجهیزات فنی و حرفه ای نیز خبر داد و گفت: اختصاص دو میلیارد تومان به تجهیزات فنی و حرفه ای از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان است که تاکنون محقق نشده است.

وی از در حال ساخت بودن 30 مدرسه از محل بودجه های ملی و 10 مدرسه از محل بودجه استانی خبر داد و بیان داشت: از 100 سالن ویژه نمازخانه 23 مورد در حال اجرا و از 20 سالن ورزشی 10 سالن اجرایی شده است.