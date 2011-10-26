نتایج نخستین دوره لیگ شنای یزد اعلام شد/ یزد پولیکا در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره لیگ شنای یزد یادواره شهدای ورزشکار با حضور 205 شناگر در قالب 10 تیم در استخر شنای غدیر تفت برگزار شد.

در این دوره ازمسابقات شناگران درچهار گروه سنی زیر 10 سال، 11و 12 سال، 13و 14سال، 15 تا 17 سال در رشته ‌های کرال سینه، کرال پشت، پروانه، قورباغه ، 4*25 متر و 4* 50 متر تیمی با هم رقابت کردند و این نتایج بدست آمد:

در رشته 50 متر کرال سینه زیر 10سال سید علی‌اکبر صفوی مقدم از یزد پولیکا، در رشته 50 متر کرال سینه 11و 12 سال محمدحسین یزدانی از یزد پولیکا، در رشته 100 متر کرال سینه 13و 14 سال حامد طالعی از سنگ آهن بافق و در در رشته 100 متر کرال سینه 15تا 17 سال ایمان فرهنگ نیا از استخر عدالت برتر شدند.

همچنین در رشته 50 متر قورباغه زیر 10 سال پوریا فاتحی از یزد پولیکا، در رشته 50 متر قورباغه 11و 12 سال مهدی زکی‌زاده از یزد پولیکا، در رشته 100متر قورباغه 13 و 14 سال مهرداد دهقان از یزد پولیکا و در رشته 100 متر قورباغه 15تا 17 سال رضا صلاحی از سنگ آهن بافق به مقام‌های برتر دست یافتند.

در رشته 50 متر کرال پشت زیر 10سال نیز امید خسور از یزد پولیکا، در رشته 50 متر کرال پشت 11و 12 سال احمد میلی از یزد پولیکا، در رشته 100 متر کرال پشت 13 و 14 سال امین تمدن از یزد پولیکا و در رشته 100 متر کرال پشت 15 تا 17سال محمد محمدی‌پور از استخر عدالت به مقام‌های برتر رسیدند.

همچنین در رشته 25 متر پروانه زیر 10 سال سید علی‌اکبرصفوی مقدم از یزد پولیکا،در رشته 25 متر پروانه 11و 12 سال سید مهران حکمتی مقدم از یزد پولیکا، در رشته 50 متر پروانه 13و 14 سال امین تمدن از یزد پولیکا، در رشته 50 متر پروانه 15 تا 17 سال نیز مجید شیرازی از استخر عدالت برتر شدند.

بر اساس این گزارش، در رشته 4 در 25 متر آزاد تیمی زیر 10سال نیز یزد پولیکا،در رشته 4 در 25 متر آزاد تیمی 11و12سال یزد پولیکا، در رشته 4 در 50 متر آزاد تیمی 13و14سال یزد پولیکا و در رشته 4 در50 متر آزاد تیمی 13و14سال نیز یزد پولیکا برتر شد.

در جدول امتیاز هفته اول این رقابت‌ها، یزد پولیکا با 254 امتیاز اول، استخر عدالت با 133 امتیاز دوم، سنگ آهن بافق با 103 امتیاز سوم، ‌هیئت شنای ابرکوه با 85 امتیاز چهارم، ‌صنعت برق با 74 امتیاز پنجم، هیئت شنای تفت با 73 امتیاز ششم، تربیت بدنی سپاه با 45 امتیاز هفتم، کاشی آبنوس با 22 امتیاز هشتم، هیئت شنای اردکان با 12 امتیاز نهم و هیئت شنای مهریز با پنج امتیاز دهم شدند.