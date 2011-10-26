یک جنگلبان به ازای هر 3500 هکتار جنگل در گلستان وجود دارد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نبود مجوز به کارگیری و کمبود اعتبار ازجمله مشکلات در این زمینه است.

مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان در خصوص مهمترین چالشهای جنگلهای گلستان گفت: گلستان نسبت به استان گیلان و مازندران به لحاظ اقلیم و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.

وی عنوان کرد: در شمال گلستان صحرای قره قوم ترکمنستان وجود دارد که منطقه گرم و خشک است و در جنوب گلستان استان سمنان واقع شده که منطقه گرم و خشک است.

سلامتی یادآورشد: در شرق استان نیز منطقه سرد و خشک خراسان شمالی است به همین دلیل شرایط گلستان نسبت به گیلان و مازندران که دارای رطوبت بیشتر و از میزان بارندگی بیشتری برخوردار هستند متفاوت است و با چالشهای بیشتری در این زمینه مواجه است.

وی اظهار داشت: شرق گلستان علاوه بر کمبود رطوبت، افزایش دما را نیز دارد که این عوامل مسئولان را در کنترل شرایط در زمان وقوع آتش سوزی دچار مشکل می کند.

وی افزود: تعداد روستاها در محدوده جنگل زیاد است و این یکی از عواملی است موجب می شود حریق هم در سطح و هم در تعداد در این مناطق بیشتر رخ دهد.



سلامتی گفت: با توجه به اینکه در شرق استان تعداد روستاها در محدوده جنگل زیاد و زمینهای زراعتی هم در این محدوده زیاد است، تفکیک مرز جنگل و زمین زراعتی مشکل استٰ.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: سوء استفاده هایی در خصوص تجاوز به عرصه های جنگلی در این مناطق به علت مرز مشترک زیاد است.



سلامتی گفت: عدم یکپارچگی جنگل در شرق استان، کارهای احیا و اصلاح ما را نیز با مشکل مواجه کرده است.



وی افزود: تعداد زیاد دام در عرصه های جنگلی و وجود دامداران یکی از عوامل تهدید و تخریب جنگل است.

وی بیان داشت:451 هزار و 700 هکتار جنگل در محدوده استان وجود دارد و سه پایگاه اطفای حریق نیز در استان در شهرستانهای گرگان، ٰکلاله و گالیکش نیز وجود دارد که پایگاه گرگان پایگاه ترکیبی هوایی وزمینی است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: 60 درصد جنگلهای استان جنگلهای صنعتی و 40 درصد جنگلهای استان حفاظتی هستند که جنگلهای حفاظتی قابل بهره برداری نیستند.